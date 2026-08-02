कांकेर में विवाहिता से अनाचार, सायबर सेल की मदद से आरोपी गिरफ्तार
आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपना फोन बंद किए हुए था. लेकिन मुखबिर ने आरोपी का पता लगाकर पुलिस को इंफॉर्म कर दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 2, 2026 at 1:27 PM IST
कांकेर: पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी पर महिला को धमकी देने और उसका शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप है. पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई. पीड़ित महिला ने थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि आरोपी ने उसके बच्चों और पति को जान से मारने की धमकी दी. महिला को डरा धमकाकर आरोपी ने उसका शोषण किया.
महिला से गलत काम करने वाला आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि आरोपी लगातार वारदात के बाद अपना ठिकाना बदल रहा था. लिहाजा पुलिस ने सायबर सेल की मदद ली और उसके पकड़ने के दबिश देना शुरू किया. पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार अपना मोबाइल फोन बंद रखे हुए था. इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया. पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में आरोपी को उसके ठिकाने से दबोच लिया गया.
पीड़िता की शिकायत के आधार पर रावघाट थाना में मामला दर्ज कर जांच की गई, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई. लेकिन आरोपी लगातार अपना मोबाइल बंद रखे हुए था. जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया: आशीष बंछोर, एडिशनल एसपी, अंतागढ़
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
कांकेर पुलिस की अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपराध नियंत्रण में पुलिस के साथ आम लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. किसी संदिग्ध व्यक्ति या आपराधिक गतिविधि की जानकारी तत्काल कांकेर पुलिस हेल्पलाइन 94791-55125 पर दें. पुलिस ने सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने की बात कही है.
जच्चा बच्चा मौत मामले में ढाई महीने बाद निजी अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर
मुर्गा नहीं बनाने को लेकर बेटे ने की मां की हत्या, कांकेर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कांकेर में क्षतिग्रस्त पुल बना मुसीबत, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग