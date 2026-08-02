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कांकेर में विवाहिता से अनाचार, सायबर सेल की मदद से आरोपी गिरफ्तार

कांकेर: पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी पर महिला को धमकी देने और उसका शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप है. पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई. पीड़ित महिला ने थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि आरोपी ने उसके बच्चों और पति को जान से मारने की धमकी दी. महिला को डरा धमकाकर आरोपी ने उसका शोषण किया.

महिला से गलत काम करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपी लगातार वारदात के बाद अपना ठिकाना बदल रहा था. लिहाजा पुलिस ने सायबर सेल की मदद ली और उसके पकड़ने के दबिश देना शुरू किया. पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार अपना मोबाइल फोन बंद रखे हुए था. इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया. पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में आरोपी को उसके ठिकाने से दबोच लिया गया.