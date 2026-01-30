ETV Bharat / state

हत्या के बाद लाश को बोरे में भरकर कुएं में फेंका; 8 दिन से लापता थी महिला

फूलपुर थाना प्रभारी प्रवीण गौतम ने बताया महिला की पहचान सीमा सरोज (35) पत्नी अनिल गौतम के रूप में हुई है.

महिला की हत्या के बाद लाश बोरे में भरकर कुएं में फेंकी.
महिला की हत्या के बाद लाश बोरे में भरकर कुएं में फेंकी. (Photo Credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

January 30, 2026

प्रयागराज: फूलपुर थाना क्षेत्र के बलिकरनपुर गांव में रहने वाली विवाहिता की हत्या कर दी गई है. महिला 8 दिनों से लापता थी. उसकी लाश बोरे में भरकर कुएं में फेंक दी गई थी, ताकि किसी को भनक न लगे. गुरुवार शाम को कुएं से तेज दुर्गंध निकलने से हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

फूलपुर थाना प्रभारी प्रवीण गौतम ने बताया महिला की पहचान सीमा सरोज (35) पत्नी अनिल गौतम, निवासी बलिकरनपुर के रूप में हुई है. महिला 22 जनवरी से लापता थी. परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. फिलहाल, शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है. जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा.

कैसे पता चला कि कुएं में लाश है: दरअसल, गांव के दो लोग गुरुवार शाम को कुएं के पास से जलाने के लिए लकड़ी लेने पहुंचे थे. उन्होंने देखा कि कुछ लकड़ियां कुएं में गिरी हैं. वह लोग बांस के डंडे से लकड़ियां निकालने का प्रयास करने लगे, तभी सफेद रंग की एक बोरी तैरती दिखाई दी. कुएं से तेज बदबू आने लगी तो दोनों घबरा गए और गांव वालों को बुलाया. थोड़ी ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने बाहर निकलवाया शव: सूचना पर पहुंची फूलपुर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बोरी को कुएं से बाहर निकलवाया. बोरी खोलते ही अंदर महिला का सड़ा हुआ शव मिला. जिसकी पहचान सीमा सरोज के रूप में हुई. सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी फूलपुर थाने में दर्ज थी.

17 साल पहले शादी चार बच्चे: परिजनों ने बताया कि सीमा की शादी करीब 17 साल पहले गांव के ही अनिल गौतम से हुई थी. इनके 4 बच्चे भी हैं. 3 बेटे और 1 बेटी की मां सीमा की मौत कैसे हुई, यह रहस्य बना हुआ है.

सीमा के परिवारवालों का आरोप है कि अनिल कुछ साल से प्रयागराज शहर में ही रहता है. सीमा के घरवालों का आरोप है कि अनिल का किसी दूसरी महिला से संबंध है. हालांकि पुलिस इस एंगल की जांच की बात कह रही है.

गांव में हुई थी पंचायत: सीमा के गायब होने के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर उसे गायब करने का आरोप लगाया था. इस बात को लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था. मौके पर पहुंचे फूलपुर एसीपी विवेक यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से जानकारी ली.

