हत्या के बाद लाश को बोरे में भरकर कुएं में फेंका; 8 दिन से लापता थी महिला

प्रयागराज: फूलपुर थाना क्षेत्र के बलिकरनपुर गांव में रहने वाली विवाहिता की हत्या कर दी गई है. महिला 8 दिनों से लापता थी. उसकी लाश बोरे में भरकर कुएं में फेंक दी गई थी, ताकि किसी को भनक न लगे. गुरुवार शाम को कुएं से तेज दुर्गंध निकलने से हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

फूलपुर थाना प्रभारी प्रवीण गौतम ने बताया महिला की पहचान सीमा सरोज (35) पत्नी अनिल गौतम, निवासी बलिकरनपुर के रूप में हुई है. महिला 22 जनवरी से लापता थी. परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. फिलहाल, शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है. जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा.

कैसे पता चला कि कुएं में लाश है: दरअसल, गांव के दो लोग गुरुवार शाम को कुएं के पास से जलाने के लिए लकड़ी लेने पहुंचे थे. उन्होंने देखा कि कुछ लकड़ियां कुएं में गिरी हैं. वह लोग बांस के डंडे से लकड़ियां निकालने का प्रयास करने लगे, तभी सफेद रंग की एक बोरी तैरती दिखाई दी. कुएं से तेज बदबू आने लगी तो दोनों घबरा गए और गांव वालों को बुलाया. थोड़ी ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने बाहर निकलवाया शव: सूचना पर पहुंची फूलपुर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बोरी को कुएं से बाहर निकलवाया. बोरी खोलते ही अंदर महिला का सड़ा हुआ शव मिला. जिसकी पहचान सीमा सरोज के रूप में हुई. सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी फूलपुर थाने में दर्ज थी.