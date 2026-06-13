ETV Bharat / state

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप, बस्ती पुलिस आरोपियों को तलाशने में जुटी

कलवारी सर्किल के सीओ प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विवाहिता से मारपीट की शिकायत पर पहले मुकदमा दर्ज किया गया था.

श्रीवास्तव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या
श्रीवास्तव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्ती: जिले में दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता की हत्या करने का आरोप लगा है. दरअसल, नगर थाना क्षेत्र के धोबी टोला में मृतिका ज्योति को 5 लाख दहेज न देने पर आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा था.

बता दें कि कलवारी थाना क्षेत्र के भेंडवा गांव की रहने वाली ज्योति की शादी 13 मई 2025 को नगर बाजार के धोबी टोला निवासी सोनू कन्नौ जिया से हुई थी. परिजनों के मुताबिक, 6 जून 2026 की शाम दहेज की मांग को लेकर ज्योति के साथ ससुराल में मारपीट की गई.

आरोप है कि पति सोनू ने उसका गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. सूचना मिलने पर मायके वाले मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया. उसकी हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया. कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद गुरुवार दोपहर ज्योति की मौत हो गई.

मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मृतका के पिता रविंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि पति सोनू, सास उर्मिला देवी, भतीजा ऋषि और परिजनों ने ज्योति के हाथ-पैर बांधकर उसकी हत्या कर दी.


कलवारी सर्किल के सीओ प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विवाहिता से मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. जल्द ही अभियुक्तों को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

आजमगढ़ में दहेज हत्या मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद: आजमगढ़ में विवाहिता की हत्या के बहुचर्चित मामले में जिला और सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की 80 प्रतिशत राशि मृतका के पिता को प्रदान किए जाने का आदेश दिया गया है.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में मैजिक और बाइक की आमने-सामने टक्कर; भीषण हादसे दो युवकों की मौत, पिपरा गांव से जा रहे थे कवलझर

यह भी पढ़ें: सहे ताने, उठायी दिक़्क़तें, पर नहीं हुए टस से मस ; योगी को PM बनते देखने के लिए सुभाष ने बढ़ाए नाखून

TAGGED:

BASTI ME DAHEJ KE LIYE MURDER
WOMAN MURDERED IN WOMAN
MURDER IN SRIVASTAVA
MURDER NEWS
MARRIED WOMAN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.