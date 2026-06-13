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दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप, बस्ती पुलिस आरोपियों को तलाशने में जुटी

बस्ती: जिले में दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता की हत्या करने का आरोप लगा है. दरअसल, नगर थाना क्षेत्र के धोबी टोला में मृतिका ज्योति को 5 लाख दहेज न देने पर आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा था.

बता दें कि कलवारी थाना क्षेत्र के भेंडवा गांव की रहने वाली ज्योति की शादी 13 मई 2025 को नगर बाजार के धोबी टोला निवासी सोनू कन्नौ जिया से हुई थी. परिजनों के मुताबिक, 6 जून 2026 की शाम दहेज की मांग को लेकर ज्योति के साथ ससुराल में मारपीट की गई.

आरोप है कि पति सोनू ने उसका गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. सूचना मिलने पर मायके वाले मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया. उसकी हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया. कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद गुरुवार दोपहर ज्योति की मौत हो गई.

मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मृतका के पिता रविंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि पति सोनू, सास उर्मिला देवी, भतीजा ऋषि और परिजनों ने ज्योति के हाथ-पैर बांधकर उसकी हत्या कर दी.