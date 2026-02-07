ETV Bharat / state

विवाहिता को मारकर घर से 17 किमी. दूर प्रयागराज में फेंका, ससुर और जेठ गिरफ्तार, तीन साल पहले हुई थी शादी

मऊआइमा थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पति की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

हत्या के बाद शव को 17 किमी दूर फेंका था.
हत्या के बाद शव को 17 किमी दूर फेंका था. (Photo Credit; Prayagraj Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026

Updated : February 7, 2026 at 10:42 PM IST

प्रयागराज : मऊआइमा थाना क्षेत्र में नहर पटरी पर मिली महिला की लाश की शिनाख्त हो गई है. मृतका की पहचान प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र के बरहदा गांव की रहने वाली मुस्कान मिश्रा (22) के रूप में हुई है. महिला की हत्या प्रतापगढ़ में करने के बाद शव को 17 किलोमीटर दूर मऊआइमा क्षेत्र में फेंका गया था.

मुस्कान के भाई सुनील कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया है कि तीन साल पहले उसकी बहन की शादी धीरज कुमार मिश्रा से हुई थी. शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष प्रताड़ित कर रहा था. आरोप है कि दहेज न मिलने पर ससुरालियों ने मुस्कान की हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए शव को घर से 17 किलोमीटर दूर शारदा सहायक नहर की पटरी पर फेंक दिया.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Video Credit; Prayagraj Police)

परिजनों की तहरीर पर मऊआइमा थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने देर शाम मृतका के ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया. पति की तलाश में पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है.

गले और कमर के पास चोट के निशान मिले : शुक्रवार सुबह गोवर्धनपुर से बहरिया जाने वाले मार्ग के पास शारदा सहायक नहर की पटरी पर ग्रामीणों ने महिला का शव देखा था. सूचना पर एसीपी फूलपुर विवेक यादव और मऊआइमा थाना प्रभारी पंकज अवस्थी मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि हत्या कहीं और की गई और शव यहां लाकर फेंका गया.

मृतका ने गुलाबी रंग की टी-शर्ट, नीली जींस और पैरों में मोजे पहने थे. मौके पर उसका जूता भी मिला था. कलाई पर कलावा बंधा था. पुलिस को गले और कमर के नीचे चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई गई.

28 फरवरी को थी सालगिरह : मृतका के भाई सुनील ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन मुस्कान की शादी 28 फरवरी 2023 को प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज में धीरज मिश्रा से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा था. मुस्कान ने कई बार शिकायत अपने मां-पिता से की थी.

परिजनों ने भी ससुराली जनों से कई बार बात की और दहेज को लेकर प्रताड़ित न करने के लिए समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इससे पहले भी दो बार ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मारपीट कर मायके भेज दिया था. परिवार और रिश्तेदारों ने किसी तरह से समझाकर उसे दोबारा ससुराल भेजा था. सुनील ने बताया कि मुस्कान का पति धीरज मिश्रा चंडीगढ़ में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है. अभी वह कुछ दिन पहले ही नौकरी पर गया था.

5 फरवरी को हुई थी आखिरी बार बात : 5 फरवरी की रात 9:30 बजे मुस्कान ने अपने मायके वालों को वीडियो कॉल किया था और भाई-मां से बात हुई थी. इसके बाद 12:30 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. सुबह 8:00 बजे तक जब कोई संपर्क नहीं हुआ तो परिजनों के अंदर अनहोनी को लेकर चिंता होने लगी. ससुराल पक्ष के लोगों ने भी कोई जानकारी नहीं दी. इसके बाद 6 फरवरी की दोपहर प्रतापगढ़ की रानीगंज थाने से फोन आया.

कहा गया की मुस्कान के ससुर पुष्कर मिश्रा ने थाने में शिकायती पत्र दिया है. पत्र में कहा है की मुस्कान सारे गहने और कुछ नकद रुपए लेकर घर से भाग गई है. काफी खोज बीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला. इसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई. सुनील ने पुलिस को बताया कि 6 फरवरी की सुबह मऊआइमा के भवानीगढ़ पुलिया के पास अज्ञात युवती की डेड बॉडी पड़ी मिली थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी फोटो : इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. रात को 9:30 बजे फोटो देखकर हमने पहचान की और पता चला कि वह कोई और नहीं मेरी बहन मुस्कान की ही डेड बॉडी है. सुनील ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी हत्या करके 17 किलोमीटर दूर नहर के पास उसका शव इसलिए फेंका, ताकि उसकी पहचान ना हो सके.

डीसीपी सिटी गंगानगर, कुलदीप सिंह गुनावत का कहना है कि मृतका का पोस्टमॉर्टम कराया गया है. उसके गले व कमर में चोट के निशान हैं. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मृतक मुस्कान के ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. मामले की हर पहलू से जांच हो रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है.

