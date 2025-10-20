ETV Bharat / state

दिल्ली में डबल मर्डर: गर्भवती महिला की प्रेमी ने की हत्या, पति ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट

दिल्ली में डबल मर्डर की घटना सामने आई है, जिसमें महिला के प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर दी. क्या है मामला, जानिए..

प्रेमी ने की गर्भवती महिला की हत्या
प्रेमी ने की गर्भवती महिला की हत्या (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 20, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली के राम नगर इलाके में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां देर रात एक गर्भवती महिला की उसके प्रेमी ने सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर डाली. इसके बाद महिला के पति ने हमलावर को पकड़कर उसी के हथियार से उसे मार डाला. इस खूनी में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मृतक महिला की दो बेटियां थी. उसका पति ई-रिक्शा चालक है. वहीं महिला के ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसका महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. पुलिस की जांच में सामने आया कि पति-पत्नी के रिश्ते में कुछ समय पहले दरार आ गई थी. इस दौरान महिला अपने प्रेमी के साथ रहने लगी थी. हालांकि कुछ समय बाद वह अपने पति और बच्चों के पास लौट आई थी, जिससे उसका प्रेमी नाराज हो गया था. वह दावा कर रहा था कि गर्मवती महिला का बच्चा उसी का है.

पति हुआ गंभीर रूप से घायल: जब महिला अपने पति के साथ रहने आई तो उसका प्रेमी अचानक वहां आ गया. उसने पहले महिला के पति पर चाकू से हमला किया, लेकिन वह किसी तरह बच गया. इसके बाद उसने रिक्शे में बैठी महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. उसे बचाने की कोशिश में उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया. इस दौरान उसने महिला के प्रेमी से चाकू छीनकर उसपर वार कर दिया

इलाके में दहशत का माहौल: घटना के बाद महिला के भाई ने घायल दंपति को अस्पताल पहुंचाया, जबकि महिला के प्रेमी को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला व उसके प्रेमी दोनों को ही मृत घोषित कर दिया. डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वल्सन के अनुसार, मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है. दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है. इलाके में इस वारदात के बाद दहशत का माहौल है.

TAGGED:

MARRIED WOMAN MURDERED BY LOVER
MURDER CASES IN DELHI
प्रेमी ने की गर्भवती महिला की हत्या
DOUBLE MURDER IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

6 नवंबर को वोटिंग, पहले चरण के लिए नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख

दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है नैनीताल की मोमबत्ती, देश-विदेश को रोशन कर रही रोशन

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

भारत को वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीसरी हार, इंग्लैंड ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.