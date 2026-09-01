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विवाहिता की हत्या कर खेत में जलाया, धुआं उठता देख ग्रामीणों को हुआ शक, मायके पक्ष ने दर्ज कराया मामला

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में माना कि परिवार में लंबे समय से गृह क्लेश था. विवाहिता के ससुराल वाले घटना के बाद से फरार है.

Married woman murdered in Dholpur
खेत में इस जगह जलाया था विवाहिता को (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2026 at 3:08 PM IST

3 Min Read
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धौलपुर: सैपऊ थाना क्षेत्र के मानसिंह का नगला गांव में 35 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. आरोप है कि ससुराल पक्ष ने विवाहिता की हत्या कर सोमवार देर रात बाजरे के खेत में गुपचुप अंतिम संस्कार कर दिया. ग्रामीणों ने पीहर वालों को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची तब तक चिता पूरी तरह जल चुकी थी. पुलिस ने चिता स्थल को कब्जे में लेकर एफएसएल टीम को बुलाया है. टीम जली हुई चिता से नमूने और संभावित साक्ष्य जुटाएगी. पीहर पक्ष की शिकायत पर पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

15 साल पहले हुई थी शादी: थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि मृतका की पहचान चरनदेई के रूप में हुई है. मृतका की मां बाड़ी निवासी रामो देवी ने शिकायत में बताया कि उसकी बेटी चरनदेई की शादी 15 वर्ष पूर्व मानसिंह का नगला निवासी नरेश कुशवाहा से हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से पति आए दिन परेशान करता था और मारपीट करता था. वह शराब के नशे में मारपीट करता था. पीहर पक्ष ने आशंका जताई कि हत्या कर मामले को छिपाने के लिए बिना सूचना अंतिम संस्कार कर दिया गया.

सैपऊ थाना प्रभारी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: बहरोड़ में विवाहिता की हत्या का खुलासा: शक के चलते पति ने पत्नी का गला घोंटा, खुद पुलिस को दी थी सूचना

खेत से धुआं उठता देख ग्रामीणों को शक: सोमवार रात बाजरे के खेत से धुआं उठता देख ग्रामीणों को संदेह हुआ, जिन्होंने पीहर पक्ष को सूचना दी. इसके बाद मायके पक्ष थाने पहुंचा. पुलिस रात में मौके पर पहुंची, लेकिन चिता जल चुकी थी. पुलिस ने स्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाने की तैयारी की है.

ससुराल पक्ष फरार: पीहर पक्ष का आरोप है कि नरेश का पत्नी से लंबे समय से गृह क्लेश चल रहा था. इसी आधार पर हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है. घटना के बाद ससुराल पक्ष घरों पर ताला लगाकर फरार है. थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस तलाश कर रही है. विवाहिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, ससुराल पक्ष ने पीहर पक्ष को बिना सूचना अंतिम संस्कार किया.

Married woman murdered in Dholpur
सैपऊ थाना कार्यालय (ETV Bharat Dholpur)

पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर पति समेत अन्य के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है. चिता स्थल कब्जे में लेकर एफएसएल टीम बुलाई गई है, नमूने लेकर जांच की जाएगी. प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच हो रही है, एफएसएल तथ्यों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी और शीघ्र खुलासा किया जाएगा.

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