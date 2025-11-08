ETV Bharat / state

गांव छोड़ने के बहाने ले गए होटल, विवाहिता से किया सामूहिक दुष्कर्म, मामला दर्ज

मामले की जांच कर रहे डीएसपी अरविंद कुमार जाट ने बताया कि एक विवाहित महिला ने थाने में मामला दर्ज करते हुए बताया कि गत 10 अक्टूबर को सुबह वह अपने ससुराल से अपने पीहर जाने के लिए सालासर हाईवे पर बस का इंतजार कर रही थी. वहां थोड़ी देर बाद एक ट्रक आया, जिसे रुकवाकर आगे छोड़ने के लिए कहा. पीड़िता ने बताया कि ट्रक में यात्रा के दौरान उसके गांव के चार लोग आ धमके और ट्रक वाले से कहा कि वे महिला को जानते हैं और गांव छोड़ देंगे.

सीकर: जिले के फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता संग सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके गांव के ही चार युवकों ने उसे गांव छोड़ने के नाम पर होटल ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता की रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर ​यह कहकर ​​बैठाया कि वह उसे उसके गांव छोड़ देगा. हालांकि वह उसे गांव ले जाने के बजाय सालासर हाइवे स्थित एक ​होटल पर ले गया. पीड़िता का कहना है कि उसने कई बार उसे गांव छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आरोपी व उसके साथियों ने जबरन महिला से दुष्कर्म किया. इस दौरान पीड़िता की फोटोज क्लिक कर ली गई. साथ ही पीड़िता को धमकी दी कि यदि इस बारे में किसी को बताया तो फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे.

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके मोबाइल नंबर भी ले लिए थे और बार-बार फोन कर मिलने का दबाव बना रहा था. इनकार करने पर आरोपी ने महिला के फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए. इसका पता महिला के पति को लगने पर उसने आपबीति बताई और सदर थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. डीएसपी अरविंद कुमार जाट ने बताया कि मौका मुआयना किया गया है और महिला का मेडिकल करवाया गया है. पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है.