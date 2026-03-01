ETV Bharat / state

कोटा: श्मशान ले जाने से ठीक पहले रोकी गई विवाहिता की अर्थी, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

विवाद के बाद शव मोर्चरी में शिफ्ट ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )