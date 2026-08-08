कोटा में महिला ने की आत्महत्या, पिता ने दामाद पर लगाया परेशान करने का आरोप
पति ने घटना को सामान्य बताया है और कहा कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी.
Published : August 8, 2026 at 7:20 PM IST
कोटाः शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में शनिवार को एक विवाहिता की आत्महत्या का मामला सामने आया है. इस मामले में पति ने घटना को सामान्य बताया है और कहा कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मृतका के पीहर पक्ष व पिता ने पति पर मारपीट और परेशान करने का आरोप लगाया है. पूरे मामले में रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया है और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर राम सिंह का कहना है कि मृतका 36 वर्षीय ममता सुमन है, वह सोगरिया नई बस्ती पेट्रोल पंप के नजदीक की रहने वाली थी. उन्होंने बताया कि महिला को लेकर शनिवार सुबह आत्महत्या की सूचना मिली थी. घटनाक्रम कैसे हुआ है? इस संबंध में जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि मृतका ममता सुमन के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
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वहीं, मृतका के पति मुकेश का कहना है कि ममता और उसकी शादी को 15 साल से ज्यादा समय हो गया है. वे साथ ही रह रहे थे, जबकि उसके 11 और 14 साल के दो बच्चे हैं. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को सभी लोग खाना खाकर सो गए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था. कोई विवाद भी नहीं था. उसकी पत्नी ममता भी सो गई थी, लेकिन रात के करीब ढाई बजे दूसरे कमरे की लाइट जल रही थी. दरवाजा अंदर से बंद था और आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद उसके अन्य परिजनों की मदद से दरवाजा खोला, तब आत्महत्या की अवस्था में ममता मिली थी.
ममता के पिता बनवारी लाल का कहना है कि उनका दामाद मुकेश बेटी को लंबे समय से तंग कर रहा था और काफी परेशान भी करता था. ममता ने इस संबंध में उन्हें पहले भी बताया था, लेकिन सामाजिक ताने-बाने के चलते उसे ससुराल में रहने के ही लिए ही कहा था. आत्महत्या का भी यही कारण हो सकता है, इसीलिए पुलिस जांच की मांग की है.