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कोटा में महिला ने की आत्महत्या, पिता ने दामाद पर लगाया परेशान करने का आरोप

घटना के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस. ( ETV Bharat kota )

कोटाः शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में शनिवार को एक विवाहिता की आत्महत्या का मामला सामने आया है. इस मामले में पति ने घटना को सामान्य बताया है और कहा कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मृतका के पीहर पक्ष व पिता ने पति पर मारपीट और परेशान करने का आरोप लगाया है. पूरे मामले में रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया है और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर राम सिंह का कहना है कि मृतका 36 वर्षीय ममता सुमन है, वह सोगरिया नई बस्ती पेट्रोल पंप के नजदीक की रहने वाली थी. उन्होंने बताया कि महिला को लेकर शनिवार सुबह आत्महत्या की सूचना मिली थी. घटनाक्रम कैसे हुआ है? इस संबंध में जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि मृतका ममता सुमन के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मृतका के ससुराल और पीहर पक्ष के लोग. (ETV Bharat kota)