ब्लैकमेलिंग से तंग होकर विवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम, आईसीयू में हालत गंभीर
मामला हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र का है. यहां पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 21, 2026 at 1:19 PM IST
हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव में नवविवाहिता को धमकी देने और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है. धमकी और कथित ब्लैकमेलिंग से परेशान 19 वर्षीय विवाहिता ने जहरीला पदार्थ गटक लिया. जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका उपचार चल रहा है.
विवाहिता के पिता ने गांव के ही एक युवक और उसके पिता पर बेटी को काफी समय से परेशान करने, ब्लैकमेल करने और उसके पति को तलाक देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी. उधर जहरीला पदार्थ खाने के बाद विवाहिता की हालत गंभीर बनी हुई है. निजी अस्पताल के आईसीयू में उसका उपचार चल रहा है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार, पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाला युवक उसकी करीब 19 वर्षीय बेटी को काफी समय से परेशान और ब्लैकमेल करता आ रहा था. उन्होंने युवक और उसके पिता को कई बार समझाया, लेकिन इसके बावजूद आरोपी उसकी बेटी को परेशान करता रहा. इससे परेशान होकर परिजनों ने बीती 28 जून 2026 को दूसरे गांव में एक युवक के बेटी का विवाह साथ कर दिया. आरोप है कि इसी 18 अगस्त को उनकी बेटी अपने मायके में आई हुई थी.
आरोप है कि शाम करीब पांच बजे युवक और उसका पिता घर पहुंचे. विवाहिता को डराने धमकाने लगे. आरोपियों की धमकियों से परेशान होकर विवाहिता ने जहरीला पदार्थ गटक लिया. जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. आनन फानन में परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए. जहां बेटी को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया. पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
वहीं, पथरी थाना पुलिस ने एक नाबालिग के साथ छेड़खानी एवं दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. बीती 18 अगस्त को ही पीड़िता के पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म एवं छेडखानी का प्रयास करने वाले आरोपी के खिलाफ पथरी थाने में लिखित शिकायती देकर मुकदमा दर्ज कराया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष पथरी को आवश्यक निर्देश दिए गए. निर्देशों के अनुपालन में थाना पथरी पुलिस द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना क्षेत्र में लगातार दबिशें दी गईं. 19 अगस्त की रात आरोपी को पुलिस ने दबोचने में सफलता हासिल की. पथरी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहां से उसे जेल भी दिया गया.
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