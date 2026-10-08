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दहेज लोभियों की शर्मनाक हरकत, शादी में कार और रुपए ना मिलने पर विवाहिता से मारपीट का आरोप

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

दो साल के प्रेम प्रसंग के बाद मंदिर में हुई थी शादी: ग्राम अकबरपुर निवासी पीड़िता ने एसएसपी हरिद्वार को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसका करीब दो साल से ग्राम अकोड़ा औरंगजेबपुर निवासी निखिल नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. आरोप है कि इस दौरान युवक ने शादी का झांसा देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण किया. जब बात बिगड़ने लगी तो दोनों पक्षों के परिजनों और गांव के लोगों की मौजूदगी में 30 जुलाई को एक मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई. विवाह का विधिवत पंजीकरण भी कराया गया, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो.