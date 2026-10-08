दहेज लोभियों की शर्मनाक हरकत, शादी में कार और रुपए ना मिलने पर विवाहिता से मारपीट का आरोप
लक्सर में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 12:27 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है. महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वहीं विवाहिता ने एसएसपी हरिद्वार से न्याय की गुहार लगाई थी.
दो साल के प्रेम प्रसंग के बाद मंदिर में हुई थी शादी: ग्राम अकबरपुर निवासी पीड़िता ने एसएसपी हरिद्वार को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसका करीब दो साल से ग्राम अकोड़ा औरंगजेबपुर निवासी निखिल नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. आरोप है कि इस दौरान युवक ने शादी का झांसा देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण किया. जब बात बिगड़ने लगी तो दोनों पक्षों के परिजनों और गांव के लोगों की मौजूदगी में 30 जुलाई को एक मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई. विवाह का विधिवत पंजीकरण भी कराया गया, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो.
ससुराल पहुंचते ही शुरू हुई दहेज की मांग: पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पहुंचते ही उसके ससुराल वालों का असली रूप सामने आ गया. पति, ससुर और सास ने उससे दहेज की मांग शुरू कर दी. वे उस पर मायके से एक कार, दो लाख रुपये नकद, सोने की अंगूठी और सोने की चेन लाने का लगातार दबाव बनाने लगे. आरोप लगाया कि मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर उसके साथ गाली-गलौज और बेरहमी से मारपीट की जाती थी. साथ ही आए दिन ताने मारे जाते थे.
गर्भपात कराने का भी लगाया गंभीर आरोप: विवाहिता ने अपनी शिकायत में एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है. उसने बताया कि विवाह से पहले ही वह गर्भवती हो गई थी. आरोप है कि 31 जुलाई को पति और ससुराल वाले उसे जबरन लक्सर-मेरठ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए और वहां उसे कथित तौर पर गर्भपात की दवा दिलाकर उसका गर्भपात करा दिया गया.
पीड़िता की ओर से एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
-देवेंद्र सिंह नेगी, पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर-
गला दबाकर मारने की कोशिश, फिर मायके छोड़कर फरार: पीड़िता के मुताबिक, दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना चरम पर पहुंच गई. 22 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे पति, सास और ससुर ने एक राय होकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और गला घोंटकर उसे जान से मारने का प्रयास किया. जब वह बेहोश होने लगी तो उसे मरा हुआ समझकर आरोपी उसे उसके मायके के पास छोड़कर फरार हो गए.आरोप है कि जाते-जाते ससुराल वालों ने उसके परिजनों को धमकी दी कि जब तक कार, दो लाख रुपये नकद और सोने का सामान लेकर नहीं आएगी, तब तक उसे वापस ससुराल में नहीं रखा जाएगा.
एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज, जांच शुरू: इस पूरे मामले में जब स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने एसएसपी हरिद्वार से न्याय की गुहार लगाई. एसएसपी के आदेश पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पति, ससुर और सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
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