डिजिटल डंक : इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर गैंगरेप और अश्लीलता के 'वायरल' ब्लैकमेल की धमकी

पीड़िता की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शिवराजपुर निवासी शरद यादव नाम के युवक से हुई थी.

gang rape in Kanpur
कानपुर में गैंगरेप. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 1:54 PM IST

कानपुर: बिल्हौर थाना क्षेत्र से एक विवाहित से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग की खबर सामने आ रही है. इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला गैंगरेप कर उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शिवराजपुर निवासी शरद यादव नाम के युवक से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी और आरोपी ने महिला का विश्वास जीत लिया. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने धोखे से महिला का एक अश्लील वीडियो बना लिया.

वीडियो बनाने के बाद आरोपी शरद यादव ने उसे वायरल करने की धमकी देनी शुरू कर दी. इसी डर का फायदा उठाकर उसने महिला का लगातार यौन शोषण किया. इसके बाद आरोपी ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ महिला का कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया.

जब पीड़ित महिला ने इस प्रताड़ना का विरोध किया, तो आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. जब मामले की जानकारी पीड़िता के पति को हुई, तो उसने आरोपी से बात की तो आरोपी ने पीड़िता के पति को जान से मारने की धमकी दी.

बिल्हौर थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर मुकदमा दर्ज कर लिया गया. महिला का मेडिकल कराया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

