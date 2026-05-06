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कैथल में घरेलू हिंसा की भेंट चढ़ी विवाहिता, पति और सास-ससुर पर मामला दर्ज

कैथल में पारिवारिक विवाद में संदिग्द्ध हालत में एक महिला की मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

WOMAN DIED IN SUSPICIOUS CONDITION
कैथल में पति और सास-ससुर पर मामला दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 6, 2026 at 7:45 PM IST

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कैथल: जिले के अर्जुन नगर में गंभीर स्थिति में एक महिला को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. महिला की पहचना 32 वर्षीय कविता के रूप में हुई. मृतक के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजाः घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति और सास-ससुर पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने संदिग्ध हालत में मौत के मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द ही कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा.

में घरेलू हिंसा की भेंट चढ़ी विवाहिता (ETV Bharat)

10 साल पहले हुई थी शादीः कविता के मायके पक्ष की ओर से उसके पति और सास-ससुर पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया.जानकारी के अनुसार, नरवाना की रहने वाली कविता की शादी करीब 10 साल पहले कैथल के अर्जुन नगर में हुई थी. कविता के तीन बच्चे भी थे, जिनमें दो लड़के और एक लड़की शामिल हैं. पिछले कुछ समय से घर में कलह का माहौल बना हुआ था.

परिजनों का आरोपः परिजनों का आरोप है कि पति के बेवजह शक और लगातार की जा रही मारपीट ने कविता की जान ले ली. पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर पति, सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्जः मृतका के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कविता का पति उस पर बेवजह शक किया करता था. इसी शक के चलते घर में अक्सर झगड़ा होता था और पति कविता के साथ बेरहमी से मारपीट करता था. आरोप है कि इसी मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के कारण कविता की मौत हुई है.

ये भी पढ़ें-कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, मायके पक्ष के लोगों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप

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