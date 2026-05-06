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कैथल में घरेलू हिंसा की भेंट चढ़ी विवाहिता, पति और सास-ससुर पर मामला दर्ज

कैथल में पति और सास-ससुर पर मामला दर्ज ( ETV Bharat )

कैथल: जिले के अर्जुन नगर में गंभीर स्थिति में एक महिला को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. महिला की पहचना 32 वर्षीय कविता के रूप में हुई. मृतक के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजाः घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति और सास-ससुर पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने संदिग्ध हालत में मौत के मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द ही कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा. में घरेलू हिंसा की भेंट चढ़ी विवाहिता (ETV Bharat)