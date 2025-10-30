ETV Bharat / state

Dowry Death Case : पुलिस ने धरना हटाने के लिए की थी झूठी घोषणा, परिजन बोले- धोखा हुआ

इसके बाद धरना समाप्त हुआ और अगले दिन खुशबू का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन अब खुशबू के परिजन परेशान होकर फिर पुलिस के चक्कर काट रहे हैं. खुशबू के पिता नरपत सिंह राजपुरोहित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हमारे साथ धोखा किया. हमें झूठ बताया कि उसके ससुर की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि ससुर बाहर है. सिर्फ पति की ही गिरफ्तारी हुई है. इस मामले की पुलिस ने बुनियाद ही गलत रख दी. अब हमारी पुलिस से उम्मीद टूट रही है. इस मामले की जांच सही नहीं होगी.

जोधपुर: गत सप्ताह एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत के बाद परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया था. अब मामले में नया मोड़ सामने आया है. 25 अक्टूबर की रात महा मंदिर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने धरना स्थल पर जाकर कहा था कि आपकी मांग के अनुसार विवाहिता के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. अब आप लोग धरना समाप्त कर दें.

इधर एसीपी प्रतीक सिंह ने इस बात की पुष्टि कि है कि इस प्रकरण में एक गिरफ्तारी ही हुई है. इधर मामले में ससुर की गिरफ्तारी को बात करने के घोषणा करने वाले महा मंदिर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा इस मामले में प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं हुए.

खुशबू राजपुरोहित की तबीयत 22 अक्टूबर को खराब हुई थी, जिसके बाद ससुराल पक्ष उसे अस्पताल लेकर पहुंचा था. 24 तारीख को उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद खुशबू के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया था कि दहेज के लिए यह हत्या की गई है. खुशबू के पति और सास ससुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी के बाद धरना शुरू हो गया. पुलिस ने उसके पति हर्षित को गिरफ्तार किया, लेकिन परिजन सास-ससुर की गिरफ्तारी पर अड़े रहे. इसके बाद 25 अक्टूबर की रात थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने ससुर को गिरफ्तार करने की बात परिजनों को कही और उनसे पुलिस कार्रवाई में सहयोग मांगते हुए धरना समाप्त करने के लिए राजी किया था.

बहन ने जताई थी भाई से मारने की आशंका : खुशबू के भाई इंद्रजीत ने बताया कि खुशबू को गत 16 अक्टूबर को ससुराल भेजा था, तब उसका पति उसे लेने के लिए पाली आया, लेकिन हमारे गांव नहीं आया. मैं उसे पनिहारी चौराहा तक छोड़ने गया, तब उसने कहा था कि मेरी बहन को कुछ मत करना. जो चाहो दे देंगे, लेकिन दूसरे दिन ही खुशबू ने फोन कर जान से मारने की आशंका जताई थी. इसके दो दिन बाद ही दोपहर में हर्षित ने फोन कर कहा कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है. अकेले ही जोधपुर आना. तब तक वह वेंटीलेटर पर जा चुकी थी. इंद्रजीत का आरोप है कि पीहर वालों ने जहर दिया था.