ETV Bharat / state

रामनगर में शादीशुदा महिला की संदिग्ध हालात में मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

रामनगर: क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है. शुक्रवार देर रात ग्राम कुनखेत, थाना रामनगर निवासी ममता (32) पत्नी जितेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजनों ने तत्काल उसे रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

सूचना के बाद रामनगर कोतवाली पुलिस भी अस्पताल पहुंची. इस मामले में जानकारी देते हुए रामनगर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया शनिवार सुबह पुलिस ने विधिवत पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. उन्होंने कहा कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सामान्य मौत है या इसके पीछे कोई अन्य कारण छिपा हुआ है.

जानकारी के अनुसार ममता का विवाह करीब छह महीने पहले ही कुनखेत निवासी जितेंद्र से हुआ था. विवाह के बाद वह कुछ समय तक ससुराल में रही, लेकिन पिछले एक महीने से वह अपने मायके मालधन क्षेत्र में रह रही थी. परिजनों का कहना है कि शुक्रवार देर रात ममता को अचानक तेज पेटदर्द की शिकायत हुई. उसकी तबीयत बिगड़ती देख परिजन उसे तुरंत सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.