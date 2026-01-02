ETV Bharat / state

लखनऊ में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत; दहेज हत्या का आरोप, पिता बोले- झूठ बोलकर की शादी

लखनऊ : राजधानी के सहादतगंज इलाके में बुधवार को एक विवाहिता (24) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने दहेज हत्या समेत कई गंभीर आरोप लगाये हैं. पिता का आरोप है कि आरोपी ने झूठ बोलकर शादी की थी, उसने खुद को बताया था कि वह कनाडा में काम करता है. पुलिस ने पति समेत छह लोगों पर एफआईआर दर्जकर जांच शुरू कर दी है.

​

पिता मोहम्मद शाहिद ने बताया कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे शरीन (24) के देवर का फोन आया कि उसने आत्महत्या कर ली है. परिजन जब खुर्रमनगर स्थित उनके पुराने अपार्टमेंट पहुंचे, तो वहां ताला लटका मिला. बाद में पता चला कि परिवार सहादतगंज में रहने लगा है. पिता ने बताया कि वहां पहुंचने पर जानकारी मिली कि शरीन को निजी हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.







​पिता मोहम्मद शाहिद ने दामाद अल्तमस पर धोखाधड़ी और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि शादी के समय अल्तमस ने बताया था कि वह कनाडा में अपने पिता के साथ काम करता है. जिसके बाद उन्होंने 16 अगस्त 2019 को धूमधाम से बेटी की शादी की थी.