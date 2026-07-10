कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत, 10 साल पहले हुई थी लव मैरिज, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप
कुरुक्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला सामने आया है. मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है.
Published : July 10, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 2:23 PM IST
कुरुक्षेत्र: जिले में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली. वहीं मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना की सूचना पुलिस को दी गई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस की ओर से परिजनों के बयान दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है.
10 साल पहले हुई थी लव मैरिजः मिली जानकारी के अनुसार किशनपुरा गांव की रहने वाली निशा की शादी 10 साल पहले कुरुक्षेत्र के अंचला चौक में शादी हुई थी. निशा के पास एक बेटा और एक बेटी दो बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 वर्ष और 6 वर्ष है. दोनों की लव मैरिज थी लेकिन परिवार ने पूरे रीति रिवाज के साथ निशा की शादी बड़ी खुशी से की थी.
शराब के नशे में करता था परेशानः निशा की ताई पुष्पा ने कहा कि "उसका पति, उसकी सास और उसका ससुर उनकी बेटी को काफी परेशान करता था. वह नशेड़ी किस्म का आदमी है जो शराब के नशे में उस पैसों की भी मांग करता था और उसको परेशान भी करता था. कई बार उनकी लड़ाई भी हुई. इसके बाद वह उनकी बेटी को अपने घर लेकर आए. लेकिन दो-तीन बार पंचायत होने के बाद उन्होंने समझौते के बाद लड़की को उनके ससुराल में भेज दिया." उन्होंने उसकी सास ससुर और पति पर निशा की हत्या करने का आरोप लगाया है.
मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग कीः निशा के मामा ताराचंद ने कहा कि "ससुराल वालों ने उनको फोन तब किया जब वह उसको हॉस्पिटल में लेकर आए और डॉक्टर ने उसकी मृत घोषित कर दिया. अगर उनकी बेटी ने फांसी ली थी तो मौके पर बुलाना चाहिए था. उन्होंने खुद ही मारकर उसकी फंदे पर लटकाया है. इसलिए वह ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वह है उसका पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे."
क्या बोले गांव के सरपंचः किशनपुरा गांव के सरपंच संजीव कुमार ने बताया कि "पहले भी कई बार उनकी लड़ाई के चलते पंचायत हुई है. लड़की को समझौते के बाद ससुराल भेज दिया था. अब मायके वालों ने बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है. इसलिए वह चाहते हैं कि पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करें और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार करें."
क्या बोले थाना प्रभारीः कुरुक्षेत्र कृष्णा गेट पुलिस स्टेशन प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत सिंह ने बताया कि "पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. वहीं मायके पक्ष के बयान दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी.