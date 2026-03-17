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कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, मायके पक्ष के लोगों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप

कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

WOMAN DIES IN KURUKSHETRA
संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 6:10 PM IST

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कुरुक्षेत्र: जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भेजा दिया है. मौके पर विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने मृतका के पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

मामले की निष्पक्ष जांच की मांगः परिजनों का आरोप है कि विवाहिता की हत्या कर खुदकुशी का रूप दिया गया है. पति महिला पर शक करता था, इसी कारण उसने इस अपराध को अंजाम दिया है. परिजनों ने मांग की है पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करे. फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान दर्ज करके आगामी जांच कर रही है.

कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत (Etv Bharat)

12 साल पहले हुई थी शादीः मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि 36 वर्षीय एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है. यमुनानगर की रहने वाली रबीता की शादी करीब 12 साल पहले कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मोहल्ला के रहने वाले राजकुमार के साथ हुई थी. महिला के दो बच्चे हैं. लेकिन इस मामले में मायके पक्ष के लोगों ने रबीता के पति राजकुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि उसके पति ने ही उसको मार कर खुदकुशी का रूप दे दिया है.

पहले भी हुई थी पंचायतः विवाहिता के मामा के लड़के मुकेश ने बताया कि "उसका पति राजकुमार उस पर हर बात पर शक करता था. घर में भी वह कभी उसको अकेले नहीं छोड़ता था. किसी न किसी को उसके पास छोड़कर जाता था अगर कहीं वह बाहर भी जाती थी. तब भी उसका पति उस पर शक करता था. इसी के चलते पहले भी इनमें लड़ाई हुई है और इस मामले को लेकर पहले भी पंचायत हुई है लेकिन अब उन्होंने सारी हदें पार कर दी. इसलिए वह आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं."

परिजनों के बयान पर मामला दर्जः आदर्श थाना प्रभारी विशाल ने बताया कि "पुलिस को महिला की मौत की सूचना मिली थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिवार वालों के बयान पर मामला दर्ज किया गया है. मौत के कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा. फिलहाल मायके पक्ष के बयान दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

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