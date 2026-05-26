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चित्तौड़गढ़ में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीहर पक्ष लगाए आरोप

पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मृतका का शव पीहर पक्ष को सौंपा. पीहर में अंतिम संस्कार हुआ.

Family members arrive at the District Hospital in connection with the death of a married woman.
विवाहिता की मौत के मामले में जिला चिकित्सालय पहुंचे परिजन (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 6:53 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के केली गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. परिजनों ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव पीहर पक्ष को सौंप दिया. संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

निंबाहेड़ा कोतवाली थाने के एएसआई विश्वजीत सिंह ने बताया कि जिला चिकित्सालय में विवाहिता की मौत की सूचना मिली. पुलिस चिकित्सालय पहुंची तो केली निवासी सोनिया (27) पत्नी कमलेश तेली की मौत हो चुकी थी. पुलिस जांच में पाया कि मृतका सोनिया तेली की करीब 10 वर्ष पूर्व कमलेश से शादी हुई थी. इनके दो बच्चे हैं. सानिया की मंगलवार को मौत की सूचना पर पीहर पक्ष चित्तौड़गढ़ के पारलिया से परिजन पहुंचे. पुलिस ने पीहर पक्ष से बात की. एएसआई विश्वजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मृतका के शव पीहर पक्ष में पिता को सौंपा है. परिजन शव लेकर पीहर पारलिया गए, जहां अंतिम संस्कार हुआ. पुलिस संदिग्ध हालात में मौत के मामले की जांच में जुटी है.

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पीहर पक्ष के आरोप: मृतका के बड़े भाई नानूराम तेली ने आरोप लगाया कि सोनिया को तीन वर्ष से लगातार परेशान किया जा रहा था. करीब तीन महीने पहले मार्च में सोनिया परेशान होकर थाने में शिकायत करने गई , लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई. भाई का आरोप है कि इस दौरान सोनिया को परिवार से दूर रखा गया. वहीं मंगलवार सुबह सोनिया की ननद ने पीहर में फोन कर तबीयत खराब होने और चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल लाने की सूचना दी. पीहर पक्ष अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक चिकित्सकों ने सोनिया को मृत घोषित कर दिया था. भाई नानूराम ने ससुराल पक्ष पर सोनिया को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है.

मौसी ने भी लगाए आरोप: मृतका की मौसी कंकू बाई ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से सोनिया को समय-समय पर परेशान किया जाता रहा. बीते तीन महीनों में प्रताड़ना बढ़ गई थी. उन्होंने इसके लिए सोनिया के पति को जिम्मेदार ठहराते हुए इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की.

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MARRIED WOMAN DIES IN CHITTORGARH
ALLEGATION OF MENTAL HARASSMENT
FAMILY LEVELED SERIOUS ALLEGATIONS
संदिग्ध मौत का मामला दर्ज
ALLEGATIONS OF HARASSMENT FOR DOWRY

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