बहरोड़ में महिला की मौत, शरीर पर चोट के निशान...शव के पास बैठा मिला पति डिटेन

बहरोड़ में महिला की मौत, शरीर पर चोट के निशान...शव के पास बैठा मिला पति डिटेन
घर में खड़ी कार में तोड़फोड़ और मृतका के शरीर पर चोट के निशान ने मामला बनाया संदिग्ध.
Published : July 27, 2026 at 6:47 PM IST
बहरोड़: कस्बे में सोमवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. पुलिस ने घटनास्थल से मिले शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. बहरोड़ थाना पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. महिला का परिवार यूपी का रहने वाला है. पति बहरोड़ की एक फैक्ट्री में काम करता है.ये पति-पत्नी यहां किराए से रहते.
डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके. पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट मिलने पर ही स्पष्ट होगा कि महिला की मौत सामान्य परिस्थितियों में हुई या उसके साथ आपराधिक घटना हुई है. बहरोड़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पीछे मकान में महिला के शव होने की सूचना पर पुलिस पहुंची. वहां शव कमरे में पड़ा था और पति पास बैठा हुआ था. महिला की पहचान यूपी निवासी दीपिका वर्मा के रूप में हुई, जो यहां पति के साथ किराए से रहती थी.
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मृतका के शरीर पर चोट: पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि घर में खड़ी एक कार में तोड़फोड़ के निशान थे. मृतका के शरीर पर भी चोट के निशान थे. इससे मामला और अधिक संदिग्ध हो गया. इन तथ्यों को देखते पुलिस ने घटना की हर पहलू से जांच शुरू कर दी. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए. घर में मौजूद विभिन्न वस्तुओं की बारीकी से जांच की. डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है. उनके आने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी.
हर पहलू से जांच: पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. घर में तोड़फोड़, महिला के शरीर पर चोट के निशान और घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने और वैज्ञानिक साक्ष्यों की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा किया जाएगा.
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