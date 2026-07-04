ETV Bharat / state

आगरा में प्रेम-विवाह के 5 महीने बाद ही महिला की संदिग्ध मौत; परिजनों ने पति पर लगाए आरोप

आगरा में प्रेम-विवाह के 5 महीने बाद ही महिला की संदिग्ध मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: ताजगंज थाना क्षेत्र में पुरानी मंडी निवासी पिंकी ने प्यार की खातिर घर छोड़ा था. लेकिन, पति बेवफा निकला. शादी के महज 5 महीने में ही पति को दूसरी युवती से प्यार हो गया. इससे आए दिन घर में झगड़े होने लगे. तब पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

इसके बाद पिंकी का शव संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका मिला है. इस मामले में सदर थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर दहेज हत्या और मारपीट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू की है.

पुरानी मंडी निवासी बिजिया ने पुलिस को बताया कि ताजगंज की असद गली निवासी अरफात उर्फ आबू कुरैशी, अबू उलाह दरगाह पर बेटी को मिला था. परिवार अबू उलाह दरगाह पर गुरुवार को चिरागी चढ़ाने जाता था. आबू कुरैशी ने बेटी पिंकी को प्यार के जाल में फंसा लिया.

मगर, बेटी ने धर्म परिवर्तन से साफ इंकार कर दिया. आबू कुरैशी ने कहा कि वह हिंदू बनकर शादी करेगा. आरोपी ने हिंदू रीति रिवाज से 15 फरवरी 2026 को बेटी से शादी की थी. आबू और पिंकी सदर थाना क्षेत्र में स्थित शहीद नगर में किराए के मकान में रहने लगे.

गुरुवार की शाम आबू का फोन आया और कहा कि पिंकी ने फांसी लगा ली है. हम लोग मौके पर पहुंचे. सूचना पर पुलिस मौके पर आई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

बिजिया ने पुलिस को दी तहरीर देकर आरोप लगाया है कि आबू ने बेटी को धोखा दिया. उसे प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी की और शादी के एक महीने बाद ही दूसरी युवती के चक्कर में पड़ गया. इस बात की जानकारी बेटी को उसके मोबाइल में मिले वीडियो से हुई.