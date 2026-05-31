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संदिग्धावस्था में विवाहिता की मौत, पीहर पक्ष ने दर्ज करवाया दहेज हत्या का मामला

सवाई माधोपुर: जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी विहार कॉलोनी, खेरदा में एक विवाहिता के संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है. ससुराल वालों ने विवाहिता को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला नेहा को मृत घोषित कर दिया. महिला थाना पुलिस ने पोस्मार्टम करवाकर शव पीहर पक्ष के लोगों के सुपुर्द कर दिया.

महिला थानाधिकारी भोजाराम ने बताया कि आज खैरदा में एक महिला के मौत का मामला सामने आया है. थानाधिकारी ने बताया कि मृतका के भाई संजय की रिपोर्ट पर ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम करवाकर शव मृतका के पीहर पक्ष के सुपुर्द कर दिया गया है. थानाधिकारी ने कहा कि महिला की मौत किन कारणों से हुई, इसकी जानकारी पोस्मार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही लग सकेगी. मामले को लेकर मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने महिला थाने में मृतका के पति, ससुर, सास, ननद और देवर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है.