ETV Bharat / state

संदिग्धावस्था में विवाहिता की मौत, पीहर पक्ष ने दर्ज करवाया दहेज हत्या का मामला

थानाधिकारी ने कहा कि महिला का कारण पोस्मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग सकेगा.

crowd gathers in front of Women's Police Station
महिला पुलिस थाने के सामने लगी भीड़ (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 31, 2026 at 10:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर: जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी विहार कॉलोनी, खेरदा में एक विवाहिता के संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है. ससुराल वालों ने विवाहिता को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला नेहा को मृत घोषित कर दिया. महिला थाना पुलिस ने पोस्मार्टम करवाकर शव पीहर पक्ष के लोगों के सुपुर्द कर दिया.

महिला थानाधिकारी भोजाराम ने बताया कि आज खैरदा में एक महिला के मौत का मामला सामने आया है. थानाधिकारी ने बताया कि मृतका के भाई संजय की रिपोर्ट पर ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम करवाकर शव मृतका के पीहर पक्ष के सुपुर्द कर दिया गया है. थानाधिकारी ने कहा कि महिला की मौत किन कारणों से हुई, इसकी जानकारी पोस्मार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही लग सकेगी. मामले को लेकर मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने महिला थाने में मृतका के पति, ससुर, सास, ननद और देवर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है.

मृतका के परिजन ने लगाए ये आरोप, देखें वीडियो (ETV Bharat Sawai Madhopr)

पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीहर पक्ष लगाए आरोप

घटना को लेकर मृतका की बुआ के बेटे दीपू नायक ने बताया कि 22 अप्रैल, 2023 को टोंक की खण्डेवत निवासी नेहा उर्फ बीरा नायक की शादी खेरदा निवासी संजय नायक पुत्र ओम नायक से हुई थी. शादी में पीहर पक्ष के लोगों ने हैसीयत के अनुसार जरुरत का सभी सामान दहेज में दिया था. परिजन ने बताया कि शादी के लगभग सालभर बाद उसके एक बेटी हुई. परिजन का आरोप है कि इसके बाद से पति फोन कर दहेज में बाइक और कार की मांग करने लगा. इसे लेकर नेहा पर दहेज लाने के लिए दबाव बनाने लगा. परिजनों के अनुसार विवाहिता के पिता का 2005 में ही देहांत हो चुका है.

TAGGED:

DOWRY DEATH IN SAWAI MADHOUR
ALLEGATIONS OF WOMAN FAMILY
संदिग्धावस्था में विवाहिता की मौत
CASE FILED AGAINST 5 IN WOMAN DEATH
SUSPICIOUS DEATH OF MARRIED WOMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.