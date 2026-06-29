पारिवारिक कलह के बीच विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीहर पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप
विवाहिता के भाई ने आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे.
Published : June 29, 2026 at 2:25 PM IST
धौलपुर: जिले के सैपऊ कस्बे में सोमवार तड़के एक 21 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मामले में मायके पक्ष ने ससुरालजनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है.
सैपऊ निवासी भाग्यवती पत्नी राहुल की उसके घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन का विवाह 10 वर्ष पूर्व राहुल के साथ हुआ था. परिवार की तीन बेटियों का विवाह एक ही मंडप में संपन्न कराया गया था. आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही पति राहुल और ससुराल पक्ष के अन्य लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर भाग्यवती के साथ आए दिन मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी.
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भाई का आरोप था कि सोमवार तड़के उसकी बहन की हत्या की गई है. घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल और थाने पहुंच गए तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. मामले को लेकर क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है. सैपऊ थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार रावत ने बताया कि विवाहिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य तथा परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है. फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.