शादी के छह माह बाद विवाहिता की मौत; तेजाब पिलाकर हत्या का आरोप, पति समेत 6 पर मुकदमा दर्ज

बरेली: भोजीपुरा में एक विवाहिता की शादी के महज छह महीने बाद ही दर्दनाक मौत हो गई. मायके पक्ष ने पति, उसकी पहली पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों पर तेजाब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

परिजनों के मुताबिक, गायत्री सागर (22) को गांव के ही राकेश गंगवार (45) ने अपने प्रेमजाल में फंसा लिया था. इसके बाद गायत्री ने राकेश से शादी करने की जिद की थी, जिसके बाद अगस्त 2025 में राकेश उसे उत्तराखंड ले गया था. उस समय गायत्री के पिता ने बेटी की तलाश के लिए पुलिस से शिकायती की थी.

कुछ समय बाद पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया था, लेकिन थाने में गायत्री अपने प्रेमी राकेश के साथ रहने की जिद पर अड़ गई और माता-पिता के साथ जाने से इंकार कर दिया. इसके बाद उसने राकेश गंगवार से प्रेम विवाह कर लिया और उसके साथ रहने लगी.

मृतका के पिता लक्ष्मण प्रसाद का आरोप है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद उसके सुसराल वालों का गायत्री के साथ व्यवहार बदल गया. राकेश की पहली पत्नी वीरवाला और परिवार के अन्य सदस्य उसे जातिगत ताने देने लगे. आरोप है कि राकेश भी पहली पत्नी और बच्चों के प्रति झुकाव दिखाने लगा और गायत्री को प्रताड़ित करने लगा.

गायत्री के अन्य परिजनों के मुताबिक, राकेश ने गायत्री से दस लाख रुपये दहेज की मांग भी शुरू कर दी थी. दहेज की मांग पूरी न होने और जातिगत घृणा के चलते उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा था. आरोप है कि इसी प्रताड़ना के बीच गायत्री को जबरन तेजाब पिलाकर उसकी हत्या कर दी गई.