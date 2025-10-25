ETV Bharat / state

जोधपुर में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, पति के बाद सास-ससुर की गिरफ्तारी की मांग

महामंदिर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि मृतका के पति हर्षित सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मारवाड़ जंक्शन और नागौर में दो पुलिस टीमें तैनात की गई हैं.

जोधपुर: शहर के महामंदिर थाना क्षेत्र के पावटा 'सी' रोड स्थित बीजेएस कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गरमा गया. परिजनों ने मौत के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मथुरादास माथुर अस्पताल के मुर्दाघर से शव नहीं उठाया है और वहां धरना दे रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने विवाहिता की दहेज को लेकर हत्या की है. पुलिस ने विवाहिता के पति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिजन सास व ससुर की ​तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

मृतका के भाई इंद्रजीत सिंह राजपुरोहित ने पति हर्षित सिंह, ससुर चंद्रसिंह उर्फ चंदन सिंह, सास मंजू देवी, जेठ अंकित सिंह और ननद साक्षी के खिलाफ महिला थाना पूर्व में एफआईआर दर्ज कराई है. उसने बताया कि उसकी बहन खुशबू की शादी 2 मई 2022 को हुई थी. ससुराल वाले इसके बाद से ही खुशबू को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. उसके साथ मारपीट होती थी. उसे जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या का प्रयास किया गया. मौत के बाद इस मामले में दहेज हत्या की धारा भी जोड़ी गई है.

जताई थी जान को खतरे की आशंका: इंद्रजीत सिंह के अनुसार उनकी बहन जून में अपने पीहर आई थी, जब उसने पीहर आने पर भाई व मां को प्रताड़ना के बारे में बताया था. गत 16 अक्टूबर को जब उसे ससुराल भेजा गया, तब भाई ने उसके पति हर्षित से आग्रह किया था कि वह बहन को तंग नहीं करें, लेकिन इसके दो दिन बाद ही खुशबू ने फोन करके अपनी जान को खतरे की आशंका जताई थी. 20 अक्टूबर को दोपहर में पति हर्षित के फोन आने पर पता चला कि खुशबू की तबीयत बहुत खराब है और वह वेंटिलेटर पर है. परिवार का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने जानबूझकर उसे जहर दिया था.

ये मौजूद रहे धरने पर: धरने पर भाजपा नेता और पाली के पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, कांग्रेस नेता महावीर सुकरलाई, भाजपा नेता महेंद्र बोहरा, आरएलपी नेता थानसिंह डोली सहित लोग मौजूद रहे.