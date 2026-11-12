ETV Bharat / state

संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, सदर अस्पताल में दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सदर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ. मृतका अर्पणा कुमारी की मौत की खबर मिलते ही मायके और ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई. अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

क्या है पूरा मामला