संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, सदर अस्पताल में दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा
रांची में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार
Published : November 12, 2026 at 8:05 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सदर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ. मृतका अर्पणा कुमारी की मौत की खबर मिलते ही मायके और ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई. अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, सुखदेवनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली अर्पणा कुमारी ने घर मे ही आत्महत्या कर ली. ससुराल वालों में जब देखा कि अपर्णा ने आत्महत्या कर ली है तब उसे तुरंत सदर अस्पताल ले गए. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. विवाहिता की मौत की सूचना मिलने पर उसके पिता और भाई समेत मायके पक्ष के अन्य लोग अस्पताल पहुंचे. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया.
मायके वाले हत्या का मामला बता रहे हैं
मृतका के पिता और भाई ने पति विकास कुमार ठाकुर समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए अर्पणा को लगातार प्रताड़ित करने, उसके साथ मारपीट करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया. मायके वालों का आरोप है कि अर्पणा को दहेज के लिए परेशान किया जाता था. वहीं, ससुराल पक्ष के लोग मौत को आत्महत्या का मामला बता रहे हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया.
आवेदन के आधार पर कार्रवाई होगी
सुखदेव नगर थाना प्रभारी सुनील कुमार कुशवाहा ने बताया कि दीपावली के दिन पति-पत्नी का झगड़ा हुआ था. उसके बाद गुरुवार को महिला ने ससुराल में ही आत्महत्या कर ली. सुसराल वालों के द्वारा ही महिला को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे. वहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और हंगामा होने लगा. इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी विवाद हुआ. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने समझा-बुझाकर दोनों पक्षों को अलग किया.
थाना प्रभारी के अनुसार मामले की जांच की जा रही है. मृतका के भाई की ओर से लिखित आवेदन देने की बात कही गई है. आवेदन मिलने के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. मृतका के मायके पक्ष का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है, जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला ने आत्महत्या की है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. महिला की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी और उनका एक बच्चा भी है.
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