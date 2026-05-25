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पति का दूसरी औरत से अफेयर का शक, विवाहिता ने दी जान, पीहर पक्ष ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat File Photo )

चित्तौड़गढ़: जिले के रावतभाटा कस्बे में रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने के शक में जान दे दी. कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद पीहर पक्ष के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया. पीहर पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया और दामाद पर गंभीर आरोप लगाए. पुलिस ने संदिग्ध मौत का प्रकरण दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया. मामले की जांच उपखंड अधिकारी रावतभाटा की ओर से की जा रही है. रावतभाटा सीआई संजीव स्वामी ने बताया कि रावतभाटा निवासी लवली पत्नी कुलदीप प्रजापति को लेकर घटना की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस इसके घर और चिकित्सालय पहुंची थी. पीहर पक्ष का आरोप है कि लवली प्रजापति को पिछले कुछ समय से अपने पति के चरित्र पर शक था. उसे अंदेशा था कि कुलदीप का किसी अन्य महिला के साथ अफेयर चल रहा है. पढ़ें : पारिवारिक विवाद में महिला ने दी जान, परिजनों और पुलिसकर्मी पर धमकाने का मुकदमा दर्ज