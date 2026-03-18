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कोडरमा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मौके से पति फरार

कोडरमा: जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र के मसमोहना गांव में एक विवाहिता की मौत हो गई. मृतक की पहचान 25 वर्षीय मनीषा सिंह के रूप में हुई है. मृतक के मायके वालों ने इसे हत्या करार दिया है.

ससुराल पर पिता के गंभीर आरोप

मृतक के पिता ने बताया कि उनकी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले लगातार अभद्र व्यवहार करते थे, जिससे उनकी पुत्री लगातार परेशान रहती थी. 2 दिन पहले यानी 16 मार्च को उनकी बेटी से बात हुई थी, इस दौरान उन्होंने अपने पिता को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की आपबीती सुनाई थी, जिस पर उन्होंने अपनी बेटी को सबकुछ ठीक करने का आश्वासन दिया था.

लेकिन इसी बीच 17 मार्च को बेटी का तीन से चार बार फोन आया और उसने बताया कि उसका पति फिर से उसके साथ विवाद कर रहा है. जिस पर मैंने दामाद से बात की तो उसने कहा कि आपकी बेटी मुझे परेशान कर रही है, जिस पर मैंने उन्हें समझाया कि मैं आता हूं और बात करता हूं.

ससुराल से फोन आया आपकी बेटी अस्पाताल में भर्ती है

इस बीच 17 मार्च की शाम करीब 5 बजे ससुराल से फोन आता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, आप जल्द से जल्द कोडरमा सदर अस्पताल पहुंचे और मेरे सदर अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि बेटी की मौत हो चुकी है. हालांकि जब मैंने जांच पड़ताल की तो जिस कमरे में बेटी द्वारा आत्महत्या की बात मुझे बताई गई थी, उस कमरे में कुछ बरामद नहीं हुआ है.

गला घोंटकर हत्या का आरोप