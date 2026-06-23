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दुमका में विवाहिता का शव बरामद, मायके वालों का आरोप- दूसरी महिला के चक्कर में दामाद ने की हत्या

दुमका में विवाहिता का शव घर से बरामद हुआ है. महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप पति पर लगाया है.

married woman dead body recovered from house in Dumka
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
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दुमकाः जिला में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जरूआडीह गांव में एक महिला शव बरामद किया गया. इस मामले में मायके वालों ने मृतका के पति पर हत्या का आरोप लगाया है. इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

क्या है पूरा मामला

मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जरुवाडीह इलाके में तीन बच्चों की मां 24 वर्षीय अनामिका देवी की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. शव घर में ही उसका शव पाया गया. मृतका के पति सिकंदर यादव का कहना है कि इसने आत्महत्या की है जबकि मृतका के मामा पंकज साह ने आरोप लगाया है कि उनकी भांजी अनामिका देवी की हत्या की गई है.

उन्होंने कहा कि अनामिका खुद मेहनत-मजदूरी कर अपने तीन बच्चों का पालन-पोषण करती थी. उनका आरोप है कि मृतका के पति का किसी दूसरी महिला से संबंध था. मेरी भांजी हमेशा उसका विरोध करती थी. इसी कारण पति और ससुराल के अन्य लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. उन्होंने कहा कि तीन छोटे बच्चों की मां होने के कारण वह आत्महत्या नहीं कर सकती थी.

वहीं मृतका के पति सिकंदर यादव ने हत्या के आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि हमने समूह ऋण (ग्रुप लोन) के माध्यम से घर निर्माण कार्य के लिए करीब एक लाख रुपये की व्यवस्था की थी. लेकिन पत्नी बैंक खाते से बार-बार पांच से दस हजार रुपये निकाल रही थी.

कल सोमवार की रात भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक विवाद हुआ था. पत्नी यह जानकारी नहीं दे रही थी कि बार-बार लोन के रुपए जो पासबुक में जमा है उसे क्यों निकल रही है और उस रुपए का क्या कर रही है. काफी बहस के बाद पत्नी बच्चों के साथ कमरे में चली गई जबकि वह दूसरे कमरे में जाकर सो गए.

सुबह भी उठकर पति ने पत्नी की सुध नहीं ली, बाद में पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली है. पति सिकंदर का कहना है कि रात में कब और कैसे उनकी पत्नी अनामिका ने आत्महत्या कर ली, इसकी जानकारी उन्हें नहीं हो सकी. इस घटना की जानकारी पाकर मुफस्सिल थाना की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया.

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

इस पूरे मामले पर मृतका के पिता के बयान के आधार पर थाने में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. इस संबंध में मुफस्सिल थाना प्रभारी जगन्नाथ धान बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा.

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पति पर पत्नी की हत्या का आरोप
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