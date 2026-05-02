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मां-बाप बोले, बेटी को दहेज के लिए मार डाला, इंसाफ के लिए कब्र से निकाला गया शव

निचलौल थाने में दहेज हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है

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शादी के बाद सुपुर्द-ए-खाक हुई बेटी, अब इंसाफ के लिए कब्र से निकाला गया शव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 3:03 PM IST

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महराजगंज: महराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र में दहेज हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है. भारत-नेपाल सीमा से सटे मटरा धमउर गांव में शुक्रवार को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दफन किए गए विवाहिता के शव को कब्र से बाहर निकलवाया. उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई.

जानकारी के अनुसार कुशीनगर जिले के जटहा बाजार निवासी अली हसन की तहरीर पर 26 अप्रैल को निचलौल थाने में दहेज हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि अली हसन की बेटी हसीरुन निशा की शादी वर्ष 2021 में मटरा धमउर निवासी फैयाज अंसारी से हुई थी. शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. परिजनों का आरोप है कि 22 अप्रैल की रात ससुराल पक्ष के लोगों ने गला दबाकर हसीरुन निशा की हत्या कर दी और बिना किसी सूचना के शव को दफना दिया. मामले में सामने आए एक वीडियो के आधार पर भी हत्या की आशंका जताई गई.

उसके बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया. इसके बाद प्रशासनिक टीम की निगरानी में शव को बाहर निकालकर कब्जे में लिया गया और आगे की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई. थाना प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन मिश्र ने बताया कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले को लेकर गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.

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