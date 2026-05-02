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मां-बाप बोले, बेटी को दहेज के लिए मार डाला, इंसाफ के लिए कब्र से निकाला गया शव

महराजगंज: महराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र में दहेज हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है. भारत-नेपाल सीमा से सटे मटरा धमउर गांव में शुक्रवार को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दफन किए गए विवाहिता के शव को कब्र से बाहर निकलवाया. उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई.

जानकारी के अनुसार कुशीनगर जिले के जटहा बाजार निवासी अली हसन की तहरीर पर 26 अप्रैल को निचलौल थाने में दहेज हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि अली हसन की बेटी हसीरुन निशा की शादी वर्ष 2021 में मटरा धमउर निवासी फैयाज अंसारी से हुई थी. शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. परिजनों का आरोप है कि 22 अप्रैल की रात ससुराल पक्ष के लोगों ने गला दबाकर हसीरुन निशा की हत्या कर दी और बिना किसी सूचना के शव को दफना दिया. मामले में सामने आए एक वीडियो के आधार पर भी हत्या की आशंका जताई गई.