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अमेठी में फांसी के फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, हत्या का आरोप

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी

फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव
फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 10:18 AM IST

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अमेठी: पीपरपुर थाना क्षेत्र के पीपरपुर गांव में मंगलवार शाम एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर पंखे से लटका मिला. मृतका की मां ने हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, जिले पीपर पुर थाना क्षेत्र के पीपर गांव निवासी नुजहत बानो (32) पत्नी मोहम्मद अकरम का शव उसके घर के कमरे में पंखे से लटका बरामद हुआ. इसके बाद घर में चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.

जानकारी के अनुसार मृतका का पति रोजी-रोटी के लिए बाहर रहता है. जबकि नुजहत बानो अपने बुजुर्ग सास-ससुर के साथ घर में रहती थी. घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के मायके पक्ष के लोग भी गांव पहुंचे. मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता को प्रताड़ित करने और हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है.


मृतका की मां ने बताया कि इन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या कर उसे फंदे पर लटका दिए हैं. इसके पहले भी विवाद हुआ था उसे कई वर्षों तक यह लोग छोड़ दिए थे. काफी महान मनोबल के बाद उसे दोबारा लाए थे. अमेरिका की मां ने हत्या का आरोप लगाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग किया है.

मामले में प्रभारी निरीक्षक पीपरपुर अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को फंदे से उतारकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतका के मायके पक्ष को भी सूचना दे दी गई है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है.

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