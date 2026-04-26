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पति से विवाद के बाद विवाहिता ने दी जान, 6 माह के बच्चे के सिर से उठा मां का साया

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पति से विवाद के बाद पंखे पर लटका मिला विवाहिता का शव
पति से विवाद के बाद पंखे पर लटका मिला विवाहिता का शव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 3:58 PM IST

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हापुड़: पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा गांव में रविवार की सुबह 24 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. घर के कमरे में लटकी मिली महिला को पति अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस के अनुसार, खुर्जा के बड़ा गांव निवासी संगीता की शादी वर्ष 2020 में धौलाना के तिवारी मोहल्ला निवासी शुभम तोमर के साथ हुई थी और वह वर्तमान में पति के साथ खेड़ा गांव में रह रही थी. बताया गया कि रविवार को घर के भीतर किसी बात को लेकर तनाव का माहौल था.

इसी बीच महिला कमरे में चली गई. कुछ समय बाद जब वह बाहर नहीं आई तो परिजनों को आशंका हुई. कमरे का दरवाजा खोलने पर वह लटकी मिली. परिजन घबराकर तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. मृतका करीब छह महीने के बच्चे की मां थी. अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस मामले की हर पहलू की जांच कर रही है, जिससे मौत के सही कारण सामने आ सके. सीओ अनीता चौहान ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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