एक्सईएन पति का 'टॉर्चर': आत्महत्या के डेढ़ महीने बाद मोबाइल में मिले फुटेज ने खोले राज, पुलिस ने घर सील किया

एक्सईएन पति का 'टॉर्चर': आत्महत्या के डेढ़ महीने बाद मोबाइल में मिले फुटेज ने खोले राज, पुलिस ने घर सील किया
जयपुर में विवाहिता अनु मीणा की खुदकुशी मामले में नया मोड़ आया है. पति गौतम मीणा पर दहेज प्रताड़ना और टॉर्चर का आरोप लगा है.
Published : May 25, 2026 at 4:28 PM IST
जयपुर: मध्यप्रदेश में ट्विशा शर्मा की संदेहास्पद मौत से उठे विवाद के बीच राजधानी जयपुर के मुहाना थाना इलाके में एक विवाहिता द्वारा खुदकुशी करने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है. पीड़िता के मोबाइल में मिले एक वीडियो में विवाहिता को पति द्वारा बुरी तरह टॉर्चर करने की बात सामने आई है, अब पुलिस ने इस संबंध में नए सिरे से जांच शुरू कर दी है.
अनु मीणा ने करीब डेढ़ महीने पहले अपनी जीवनलीला खत्म कर ली थी. उस समय उसका मोबाइल उसका भाई ले गया था. उस मोबाइल में मिले सीसीटीवी कैमरे के वीडियो में अनु मीणा को पति गौतम मीणा द्वारा प्रताड़ित करने की बात सामने आई है. गौतम मीणा सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) है. अनु मीणा राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल रोहिताश मीणा की बेटी थी, अब मृतका के परिजनों ने उसके पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले की जांच मानसरोवर एसीपी आदित्य काकड़े को सौंपी गई है. पुलिस ने उस घर को सील कर दिया है जहां अनु ने खुदकुशी की थी.
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दो बच्चों की मां ने 7 अप्रैल को की थी खुदकुशी: जांच अधिकारी एसीपी आदित्य काकड़े का कहना है कि अनु मीणा के भाई नीरज ने उसके पति गौतम और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है. उनका कहना है कि 7 अप्रैल को अनु ने खुदकुशी कर ली थी. उस समय घरेलू तनाव के चलते खुदकुशी करने की बात सामने आई थी, लेकिन अब मोबाइल में मिले वीडियो में प्रताड़ना, मारपीट और टॉर्चर का मामला सामने आया है. नए तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. परिजनों ने जो वीडियो मुहैया करवाए हैं, उनके आधार पर भी अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि परिजनों ने इस घटना के कई दिन बाद एफआईआर दर्ज करवाई थी.
फएसएल ने जुटाए सबूत, डीवीआर जब्त: एसीपी ने बताया कि फिलहाल अनु के पीहर पक्ष की ओर से दर्ज करवाए गए मामले की जांच जारी है. पीहर पक्ष ने सबूत के तौर पर कुछ वीडियो मुहैया करवाए हैं, जिन्हें जांच में शामिल कर लिया गया है. सीसीटीवी की डीवीआर भी पुलिस ने जब्त कर ली है. पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस दिए गए हैं, लेकिन नोटिस अभी तामील नहीं हुए हैं. उनका मोबाइल बंद आ रहा है. फिलहाल टीमें भेजी गई हैं जो उनकी तलाश में जुटी हैं. खुदकुशी की घटना के बाद मकान को पुलिस ने सील कर दिया है. एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. पूरे मामले की जांच जारी है. अनुसंधान में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.
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परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के गंभीर आरोप: परिजनों का आरोप है कि गौतम शराब का आदी है. वह दहेज की मांग को लेकर अनु को प्रताड़ित करता था. वीडियो में सामने आया है कि 3 मार्च 2026 को उसने घर का टीवी तोड़ दिया और बच्चों के सामने अनु को प्रताड़ित किया तथा मारपीट की. आरोपी ने उसका सिर सिलेंडर पर मारने का प्रयास भी किया था. वहीं, 13 मार्च को कमरे में बंद कर घरेलू गैस का रेगुलेटर ऑन करने का आरोप भी परिजनों ने लगाया है. आरोप है कि पति शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था.
सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना: अनु मीणा को उसका पति टॉर्चर करता था. इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. यह वीडियो खुदकुशी से कुछ दिन पहले का है, जिसमें उसका पति गुस्से में टीवी तोड़ रहा है. इसके बाद बच्चे के सामने ही वह अनु से मारपीट करता दिखाई दे रहा है. परिजनों का कहना है कि अनु और गौतम की शादी 11 साल पहले 25 जुलाई 2015 को हुई थी. इस शादी में करीब 60 लाख रुपए खर्च किए गए थे. दहेज में पांच लाख रुपए और होंडा सिटी कार भी दी थी, लेकिन शादी के बाद से ही आरोपी शराब के नशे में मारपीट करता था. उनके एक बेटा और एक बेटी है.
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चार साल पहले दिए 20 लाख रुपए: परिजनों का कहना है कि पहले सबने सोचा कि धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ गौतम का टॉर्चर बढ़ता गया. वह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. परिजनों का यह भी आरोप है कि उन्होंने ससुराल वालों को साल 2022 में 20 लाख रुपए और दिए. इसके बावजूद पति का टॉर्चर कम नहीं हुआ. उन्होंने गौतम के अन्य महिलाओं से संबंध होने का भी आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि अनु ने 7 अप्रैल को खुदकुशी की. उस समय भी वह वीडियो कॉल पर पति से बात कर रही थी. अनु के दोनों बच्चे फिलहाल अपने ननिहाल में रह रहे हैं.
खुदकुशी से एक दिन पहले मां से की बात: इस घटना के बाद अनु के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अनु की मां का कहना है कि पति आए दिन मारपीट करता था. उन्होंने कई बार अनु को अपने साथ रहने को कहा भी था. वे बताती हैं कि अनु कुछ दिन पहले पीहर आई थी. उस समय उसका पति बाहर घूमने गया था और बच्चे ननिहाल में ही थे. वह उन्हें भी अपने साथ ले गई थी, जिस दिन उसने खुदकुशी की, उससे एक दिन पहले भी उसने बात की थी. उनका आरोप है कि अनु जब भी उनसे बात करती थी, वह अकसर पति की प्रताड़ना की बातें उनसे बताया करती थी.
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