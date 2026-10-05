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शादीशुदा प्रेमिका से नजरें दो-चार करने गिरिडीह पहुंचा बिहारी प्रेमी, पकड़े गए दोनों, फिर ये हुआ अंजाम

गिरिडीह: प्रेम और सुगंध (इश्क और मुश्क) दोनों ऐसी चीजें हैं जिन्हें छुपाने से नहीं छुपाया जा सकता. जब दुनिया को इसकी भनक लगती है तो अंजाम कभी सुखद तो कभी कष्टप्रद ही होता है. गिरिडीह में कुछ ऐसी ही घटना घटी है, जहां गावां पहुंचे बिहार के एक प्रेमी को उसकी शादीशुदा प्रेमिका के साथ न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि खूब फजीहत भी की गई.

गावां थाना इलाके के झाराढाब गांव में ग्रामीणों ने दोनों को एक पेड़ से बांध दिया. फिर दोनों की खूब लानत-मलामत की गई और उन्हें अपमानित किया गया. कुछ लोगों ने दोनों की पिटाई भी की. उन्हें घंटों बंधक बनाकर रखा गया. इसके बाद उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया.

यह वीडियो गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार के संज्ञान में पहुंचा. इसके बाद पुलिस अलर्ट हुई. एसपी ने थानेदार को उस गांव जाने का निर्देश दिया. पुलिस पहुंची और दोनों को बंधन से मुक्त कराते हुए थाना लाया गया.

नवादा का है प्रेमी, झाराढाब की महिला को दे चुका था दिल

दरअसल, झाराढाब की एक शादीशुदा महिला पर बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर निवासी युवक का दिल आ गया था. दोनों प्रेम में पागल थे. कई दफा दोनों एक-दूसरे से मिले. युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर तक आ जाता था. इस प्रेम की चर्चा होने लगी थी. इस बार भी प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन अबकी दफा युवक को उसकी प्रेमिका के साथ दबोच लिया गया.

दोनों को एक साथ पेड़ से बांध दिया गया. पंचायत बैठी, जिसमें हर कोई दोनों को सुनाता रहा. सामाजिक दहलीज की बातें सुनाई जा रही थीं. इस दौरान कुछेक लोगों ने दोनों को तमाचा भी जड़ा. अभी फैसला हुआ भी नहीं था कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बस यहीं से पुलिस को जानकारी मिली और फिर दोनों को छुड़ाकर पुलिस थाना लेकर आई, जहां दोनों से पूछताछ चल रही है.