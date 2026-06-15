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फ्लैट से चीखती हुई निकली युवती! युवक पर लगाया जबरदस्ती का आरोप, गुस्साई भीड़ ने कर दी पिटाई

धनबाद: जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक 21 वर्षीय विवाहिता एक फ्लैट से चीखते हुए बाहर निकली और एक युवक पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया. शोर सुनकर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अपने साथ थाना ले गई. पूरे मामले की जांच जारी है. घटना सरायढेला थाना क्षेत्र की सीमा से आगे गोविंदपुर थाना क्षेत्र की है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवती फ्लैट से बाहर निकलकर मदद की गुहार लगाने लगी और एक युवक पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया. देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने युवक की पिटाई कर दी.

मामले की जानकारी देते डीएसपी (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक द्वारा फ्लैट किराये पर लिया गया था और उसी फ्लैट में युवती को लाया गया था. जहां उसके साथ गलत करने की कोशिश की गई. सूचना मिलने पर गोविंदपुर थाना पुलिस पहुंची और युवक व युवती दोनों को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई. पुलिस ने युवक का मेडिकल परीक्षण भी कराया है.