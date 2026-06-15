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फ्लैट से चीखती हुई निकली युवती! युवक पर लगाया जबरदस्ती का आरोप, गुस्साई भीड़ ने कर दी पिटाई

धनबाद में एक शादीशुदा महिला ने एक युवक पर जबरदस्ती का आरोप लगाया है. पुलिस ने दोनों से पूछताछ की है.

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सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 10:00 AM IST

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धनबाद: जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक 21 वर्षीय विवाहिता एक फ्लैट से चीखते हुए बाहर निकली और एक युवक पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया. शोर सुनकर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अपने साथ थाना ले गई. पूरे मामले की जांच जारी है. घटना सरायढेला थाना क्षेत्र की सीमा से आगे गोविंदपुर थाना क्षेत्र की है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवती फ्लैट से बाहर निकलकर मदद की गुहार लगाने लगी और एक युवक पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया. देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने युवक की पिटाई कर दी.

मामले की जानकारी देते डीएसपी (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक द्वारा फ्लैट किराये पर लिया गया था और उसी फ्लैट में युवती को लाया गया था. जहां उसके साथ गलत करने की कोशिश की गई. सूचना मिलने पर गोविंदपुर थाना पुलिस पहुंची और युवक व युवती दोनों को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई. पुलिस ने युवक का मेडिकल परीक्षण भी कराया है.

डीएसपी कुमार विनोद ने बताया कि मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. पूछताछ में सामने आया कि बरमसिया निवासी राजू कुमार साव पर 21 वर्षीय विवाहिता के साथ जबरदस्ती करने का आरोप है. युवती ने पुलिस को बताया कि वह धनबाद से बाहर से आई थी. घर लौट रही थी, लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई.

इसी दौरान उसकी मुलाकात राजू कुमार साव से हुई, जिसने उसे बहला-फुसलाकर फ्लैट में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है. सभी तथ्यों की जांच की जा रही है. मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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युवक ने युवती से की जबरदस्ती
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