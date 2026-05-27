चूरू में एसपी ऑफिस से अपहृत युवती 32 घंटे में मिली, परिजन खुद थाने लेकर पहुंचे, दो गिरफ्तार
चूरू पुलिस ने लापरवाही बरतने पर तीन कमांडो एवं एक ड्राइवर को किया सस्पेंड.
Published : May 27, 2026 at 9:11 PM IST
चूरू: पुलिस अधीक्षक कार्यालय के परिवादी कक्ष से अपहरण के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 32 घंटे में युवती को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि लापरवाही बरतने के आरोप में तीन कमांडो और एक ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया.
पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि इस मामले में उसी दिन 25 मई को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. जांच में पाया कि तीन गाड़ियों में करीब 18 लोग आए थे, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया. अपहरण के बाद आरोपी लगातार कच्चे रास्तों और खेतों के रास्ते युवती को एक से दूसरी ढाणी ले जाते रहे ताकि पुलिस कार्रवाई से बच सकें. पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर चार विशेष टीमों का गठन किया था, जो लगातार दबिश दे रही थी. पुलिस का दबाव बढ़ने पर मंगलवार रात करीब 11 बजे युवती के दादा चेनदास ने उसे लूणकरणसर थाने में पेश कर दिया. इसके बाद पुलिस ने युवती के बयान लिए.
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इच्छा जताने पर पति के साथ भेजा: एसपी निश्चय प्रसाद के अनुसार युवती ने अपने पति कृष्ण कुमार के साथ जाने की इच्छा जताई. इसके बाद उसे सुरक्षित पति के साथ भेज दिया गया. युवती पूरी तरह सुरक्षित है. उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट नहीं पाई गई. पुलिस ने अपहरण मामले में खंडवा पट्टा निवासी योगेंद्र और राजवीर को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया. अन्य आरोपियों की तलाश है. एसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही की जांच 25 मई से ही शुरू कर दी थी. तीन कमांडो और एक ड्राइवर को सस्पेंड किया है. मामले की जांच जारी है.
25 मई को हुआ था अपहरण: झाड़सर निवासी कृष्ण कुमार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसने बीकानेर के नाथवाना निवासी भावना से 18 मई को प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद परिजनों से मिल रही धमकियों के चलते दोनों 25 मई को सुरक्षा की गुहार लगाने चूरू एसपी कार्यालय पहुंचे थे. दोनों एसपी कार्यालय के स्वागत कक्ष में बैठे थे, तभी प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिजन पहुंचे और भावना को जबरन कार में बैठाकर ले गए. कृष्ण से मारपीट की.
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