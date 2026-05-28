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रामपुर में शादीशुदा सिपाही ने किया युवती का शारीरिक शोषण, SP ने किया निलंबित

रामपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है. रामपुर में तैनात एक शादीशुदा सिपाही पर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देने, शारीरिक संबंध बनाने और गर्भपात करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. मामला सामने आने के बाद रामपुर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.





जानकारी के मुताबिक आरोपी सिपाही जुबेर त्यागी की दो वर्ष पहले शामली निवासी एक युवती से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी. पीड़िता का आरोप है कि जुबेर त्यागी ने खुद को अविवाहित बताया और शादी का भरोसा देकर उसके साथ लगातार संबंध बनाए. युवती का कहना है कि जब वह गर्भवती हुई तो आरोपी ने उसका गर्भपात भी करा दिया और लगातार शादी का झूठा आश्वासन देता रहा.





पीड़िता के अनुसार बाद में उसे पता चला कि जुबेर त्यागी पहले से शादीशुदा है. इसके बाद युवती ने शामली के महिला थाने में आरोपी सिपाही सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. एफआईआर में सिपाही जुबेर त्यागी, उसके पिता कारी अजमत इलाही, पहली पत्नी रेशमा, अकील प्रधान, शमीम प्रधान, दानिश, अकरम और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.



मामले की सूचना मिलते ही थाना गंज पुलिस ने पूरी रिपोर्ट रामपुर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा को भेजी. रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए एसपी ने आरोपी सिपाही को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए. थानागंज के प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा ने बताया कि शामली महिला थाने में दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है.अब इस पूरे मामले की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

