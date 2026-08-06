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अविवाहित कर्मचारी की मृत्यु में शादीशुदा बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार : हाईकोर्ट

अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.हाईकोर्ट ने शादीशुदा बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना है.

Bilaspur High Court verdict
शादीशुदा बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 6:09 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: सीजी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अनुकंपा नियुक्ति के मामले में आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने अविवाहित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद शादीशुदा बहन को अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना है. सिर्फ वैवाहिक स्थिति और पूर्वाग्रह के आधार पर किसी महिला को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है.

अविवाहित कर्मचारी की मौत पर फैसला

दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी अविवाहित शासकीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी शादीशुदा बहन को केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि पूर्वाग्रह और वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी महिला को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना उचित नहीं है.

कहां का है मामला

मामला बिलासपुर के नेहरूनगर निवासी दुर्गेश मिश्रा से जुड़ा है, जो लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे. उनका 13 जून 2018 को निधन हो गया था.दुर्गेश मिश्रा अविवाहित थे.उनके निधन के बाद उनकी शादीशुदा बहन अमिता दुबे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया.हालांकि, गृह एवं सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 सितंबर 2019 को आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि राज्य की अनुकंपा नियुक्ति नीति में विवाहित बहन को नियुक्ति देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है.

विभाग के इस निर्णय को चुनौती देते हुए अमिता दुबे ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि अनुकंपा नियुक्ति नीति के अनुसार यदि कोई शासकीय सेवक अविवाहित अवस्था में निधन हो जाता है, तो माता-पिता की अनुशंसा पर शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हो सकती है.ऐसे में विवाहित बहन को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए राज्य शासन द्वारा जारी नियुक्ति अस्वीकृति के आदेश को निरस्त कर दिया.साथ ही शासन को निर्देश दिया कि चार सप्ताह के भीतर मामले पर पुनर्विचार कर याचिकाकर्ता के पक्ष में नियमानुसार नया आदेश जारी किया जाए.

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