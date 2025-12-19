ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- शादीशुदा व्यक्ति का बिना तलाक लिए लिव इन रिलेशन में रहना अवैध, व्यक्तिगत स्वतंत्रता निर्बाध नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहले से शादी शुदा व्यक्ति का बिना तलाक लिए किसी तीसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रहना अवैधानिक है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले से शादी शुदा व्यक्ति का बिना तलाक लिए किसी तीसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रहना अवैधानिक है. कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रह रहे जोड़े की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता निर्बाध नहीं है और मौजूदा पति या पत्नी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है.

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे बालिग हैं और पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं. उन्हें परिवार वालों से जान का खतरा है. जबकि सरकारी वकील का कहना था कि याची का कार्य अवैध है, क्योंकि कि याची संख्या (लड़की) एक पहले से शादी शुदा है. उसने दिनेश कुमार नाम के व्यक्ति से शादी की है और अब तक तलाक नहीं लिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी को भी दो बालिग लोगों के शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.

यहां तक कि उनके माता पिता को भी नहीं. मगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निर्बाध नहीं है. इस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं. एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है, जहां से दूसरे व्यक्ति के वैधानिक अधिकार शुरू हो जाते हैं. पति या पत्नी को अपने जीवन साथी के साथ रहने का वैधानिक अधिकार है और उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर वंचित नहीं किया जा सकता है.

उसके अधिकार को बाधित करने वाला संरक्षण नहीं दिया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि यदि याची पहले से शादी शुदा है और उसका जीवनसाथी जीवित है, तो उसे लिव इन रिलेशन में किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब तक कि वह तलाक न ले. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

