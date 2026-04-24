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प्यार में झाड़-फूंक वाले भगत ने की आत्महत्या, मौत से पहले LIVE VIDEO बना सोशल मीडिया पर डाला

नालंदा में शादीशुदा युवक ने विधवा प्रेमिका के परिवार द्वारा रुपये की मांग से तंग आकर लाइव वीडियो बनाते हुए आत्महत्या कर ली. पढ़ें खबर-

man kills himself in Nalanda
नालंदा में आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 24, 2026 at 12:23 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में प्रेम-प्रसंग से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 31 वर्षीय शादीशुदा युवक उदय कुमार ने विधवा प्रेमिका के परिवार द्वारा 20 लाख रुपये की मांग और प्रताड़ना से तंग आकर लाइव वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली. युवक ने वीडियो में अपनी मौत का जिम्मेदार प्रेमिका के परिवार वालों को ठहराया है.

खेत में मिला अचेत युवक: दोपहर के समय गांव के खंधा क्षेत्र में उदय कुमार को अचेत अवस्था में पड़ा देख ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी. परिवार वाले तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी. घटनास्थल से शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ के मॉडल अस्पताल भेज दिया है.

नालंदा में आत्महत्या (ETV Bharat)

मृतक युवक की पहचान: मृतक की पहचान कल्याणपुर गांव निवासी रामानंद प्रसाद के 31 वर्षीय पुत्र उदय कुमार के रूप में हुई है. उदय कुमार भगत का काम करता था और उसके तीन छोटे बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल है. उसकी आत्महत्या से पूरे परिवार पर गहरा सदमा पहुंचा है.

झाड़फूंक के दौरान बढ़ी नजदीकियां: मृतक के छोटे भाई राहुल कुमार ने बताया कि उदय कुमार की मुलाकात जहानाबाद जिले की एक विधवा महिला से झाड़फूंक कराते समय हुई थी. महिला अपने पति की मौत का कारण जानने के लिए भगत से झाड़फूंक करा रही थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और पिछले महीने दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली.

परिवार की प्रताड़ना और 20 लाख की मांग: कोर्ट मैरिज के बाद महिला के परिवार वालों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने दोनों को बरामद कर शाम को छोड़ दिया. इसके बाद महिला के परिवार ने उसे जबरन घर ले लिया और उदय कुमार से 20 लाख रुपये की डिमांड की. निरंतर प्रताड़ना से परेशान उदय कुमार ने यह कदम उठाया.

"उदय कुमार भगत का काम करता था और उसी दौरान जहानाबाद जिले की रहने वाली महिला से उसकी मुलाकात हुई थी. झाड़फूंक के दौरान ही उस विधवा महिला से दोस्ती हुई थी और पिछले महीने दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज की थी. महिला के परिजनों से परेशान होकर मेरे भाई ने ये कदम उठाया है."-मृतक के छोटे भाई राहुल कुमार

युवक ने लगाया लाइव स्टेटस: आत्महत्या से पहले उदय कुमार ने लाइव वीडियो बनाकर स्टेटस लगाया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अपनी मौत के लिए प्रेमिका के परिवार को जिम्मेदार ठहराया. इस वीडियो ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है.

क्या कहती है पुलिस: इस्लामपुर थानाध्यक्ष अनिल पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या से जुड़ा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पीड़ित परिवार के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

"प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पीड़ित परिवार के द्वारा आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."-अनिल पांडे, इस्लामपुर थानाध्यक्ष

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