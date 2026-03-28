हाईकोर्ट की टिप्पणी- बिना तलाक किसी तीसरे संग लिव-इन में नहीं रह सकता शादीशुदा व्यक्ति
न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने दो विवाहितों की याचिका को खारिज करते हुए की टिप्पणी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:39 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कोई व्यक्ति जो पहले से विवाहित है और जिसका जीवनसाथी जीवित है, वह उस जीवनसाथी से तलाक लिए बगैर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी रूप से नहीं रह सकता.
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने दो विवाहितों की याचिका को खारिज करते हुए की है. याचिका में उन्होंने उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने और सुरक्षा प्रदान करने के कि मांग की थी. याचियों का कहना था कि वे पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं और उन्हें विपक्षियों से जान का खतरा है. सरकार की ओर से इस याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि दोनों याची पहले से विवाहित हैं और उन्होंने सक्षम न्यायालय से तलाक का डिक्री प्राप्त नहीं की है, इसलिए उनका यह कृत्य अवैध है.
कोर्ट ने मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ में कहा कि विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप में सहमति देने वाले दो वयस्क व्यक्तियों का होना आवश्यक है. इसमें गोत्र, जाति व धर्म की अवधारणाएं पीछे छूट जाती हैं. किसी को भी यहां तक कि माता-पिता को भी दो वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. स्वतंत्रता का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है, जहां दूसरे व्यक्ति का वैधानिक अधिकार शुरू होता है.
कोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी को अपने साथी के साथ रहने का वैधानिक अधिकार होता है और इस अधिकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर छीना नहीं जा सकता. एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकती. ऐसे में यदि याची पहले से विवाहित हैं और उनके जीवनसाथी जीवित हैं तो वे उस जीवनसाथी से तलाक लिए बगैर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी रूप से नहीं रह सकते. उन्हें विवाह करने या लिव-इन संबंध में प्रवेश करने से पहले सक्षम न्यायालय से तलाक की डिक्री प्राप्त करना होगा.
हालांकि, कोर्ट ने माना कि इस मामले में याचियों के पास संरक्षण मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि मांगी गई सुरक्षा आईपीसी की धारा 494/495 के तहत संभावित अपराध के संरक्षण के समान हो सकती है. कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित विधि है कि समादेश का रिट कानून के विरुद्ध या किसी वैधानिक प्रावधान, जिसमें दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं, को विफल करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता. कोर्ट का यह मत है कि तलाक की डिक्री प्राप्त किए बग़ैर लिव-इन संबंध में रह रहे याचियों को संरक्षण देने के लिए कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने रिट जारी करने से इनकार करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया और यह कहा कि यदि याचियों के साथ हिंसा होती है, तो वे विस्तृत प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक के पास जा सकते हैं.
गौरतलब है कि एकल पीठ के आदेश के बाद न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने एक अन्य मामले में यह कहा कि यदि कोई विवाहित पुरुष किसी वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह अपने आप में कोई अपराध नहीं है. दो जजों की खंडपीठ ने यह भी कहा कि नैतिकता और कानून को अलग रखा जाना चाहिए और सामाजिक या नैतिक विचार न्यायालय के निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकते.
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