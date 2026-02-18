ETV Bharat / state

निर्माणाधीन स्कूल में मिले प्रेमी युगल के शव, दोनों थे शादीशुदा, कारणों का नहीं हुआ खुलासा

डूंगरपुर से सनसनीखेज खबर. प्रेमी युगल के मिले शव. मरने वाले युवक और युवती, दोनों ही पहले से शादीशुदा थे. जानिए पूरा मामला...

Dungarpur School Death Case
मौत मामले की जांच करती पुलिस की टीम (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के गैंजी गांव में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल की नई बन रही बिल्डिंग पर दो शव देखे. यह मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. मरने वाले युवक और युवती दोनों ही पहले से शादीशुदा थे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

चौरासी थाना हेड कांस्टेबल हजारीलाल ने बताया कि घटना बुधवार सुबह की है. गैंजी गांव में सरकारी स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत से सटे एक युवक और युवती के शव मिले. सुबह जब स्थानीय लोग वहां से गुजरे, तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. जिसके बाद तुरंत चौरासी थाना पुलिस को सूचना दी गई. हेड कांस्टेबल हजारीलाल गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों की पहचान शुरू की.

हेड कांस्टेबल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Dungarpur)

पुलिस जांच में मृतक युवक की पहचान 23 वर्षीय मनोज खराड़ी के रूप में हुई है, जो पाकरोन का निवासी था. मनोज पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी है. चौंकाने वाली बात यह है कि मनोज बीते 1 फरवरी से घर से लापता था. उसकी पत्नी ने 17 फरवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जिसमें पति के किसी अन्य युवती से प्रेम-प्रसंग और इसी बात को लेकर घर में हुए झगड़े का जिक्र किया गया था.

पढ़ें : जंगल में मिले नाबालिग प्रेमी युगल के 15 दिन पुराने शव, घर से गायब थे दोनों, जांच में जुटी पुलिस

वहीं, साथ में जान देने वाली युवती भी शादीशुदा बताई जा रही है. शिनाख्तगी के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी है. सूचना पर युवक के परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन युवती के परिजन मौके पर नहीं आए. इसके बाद पुलिस ने शवों को मौके से उतरवाकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घर से भागने के 18वें दिन मनोज का शव संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमिका के साथ मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है.

TAGGED:

SCHOOL ROOF DEATH
POLICE ENGAGED IN INVESTIGATION
MARRIED MAN AND LOVER
शादीशुदा प्रेमी युगल की मौत
LOVERS DEAD BODIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.