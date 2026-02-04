बाराबंकी में शादी का दबाव बनाने पर महिला की हत्या, शादीशुदा प्रेमी गिरफ्तार; लखनऊ में युवक की हत्या में दो मौसेरे भाई गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 7:48 PM IST
बाराबंकी : बाराबंकी के नगर कोतवाली के खजूरगांव नहर पटरी के पास बीती 2 फरवरी को महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बुधवार को हत्या के आरोप में शादीशुदा प्रेमी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ नौ मुकदमें दर्ज हैं. वहीं दूसरी ओर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में किसान नेता की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
नगर कोतवाली के खजूरगांव नहर पटरी के पास बीती दो फरवरी को सुबह एक अज्ञात महिला (35) का शव मिला था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. परिजन की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी.
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, बुधवार को आरोपी राज मिश्रा उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी वर्तमान में थाना चिनहट क्षेत्र में रह रहा था. पुलिस ने आरोपी को असैनी ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है.
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला की शादी कुछ वर्ष पहले हुई थी. अनबन होने से दोनों पति-पत्नी अलग हो गए. पिछले करीब छह महीने से वह अपने बच्चों के साथ किराए का कमरा लेकर रहती थी. इस दौरान महिला के सम्बन्ध राज मिश्रा से हो गए.
पूछताछ में बताया कि वह भी पहले से शादीशुदा था. इस दौरान महिला शादी का दबाव बनाने लगी. शादी से इनकार करने पर महिला उसे झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दे रही थी. जिसके बाद आरोपी ने महिला की ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी.
नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी राज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी बहुत ही शातिर है. इसके खिलाफ हत्या, छेड़खानी, चोरी, लूट, बलात्कार और अपहरण जैसी गम्भीर धाराओं में लखनऊ और बाराबंकी जिलों में नौ मुकदमें दर्ज हैं.
लखनऊ में बाइक से साइकिल टच होने पर युवक की हत्या, दो गिरफ्तार : सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में किसान नेता की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का दावा है कि महज बाइक से साइकिल टच होने के विवाद में दो मौसेरे भाइयों ने शराब के नशे में संतराम की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.
एडीसीपी साउथ रल्ला पल्ली बसंथ कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सुशील और दीपक कुमार मौसेरे भाई हैं. दोनों ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया और घर जाकर सो गए थे. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह 2 फरवरी की रात करीब 11:30 बजे बाइक से जा रहे थे.
मुल्लाखेड़ा के पास उनकी बाइक साइकिल से आ रहे संतराम से टच हो गई. गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि नशे में धुत आरोपियों ने ईंट और लात-घूंसों से संतराम पर हमला कर दिया. आरोपियों ने घायल को सड़क से घसीटकर पास के खाली प्लॉट में फेंक दिया ताकि किसी की नजर न पड़े.
पुलिस ने जांच के दौरान इलाके के 15 से 20 सीसीटीवी कैमरे खंगाले. एक फुटेज में संतराम साइकिल से जाते दिखे, वहीं दूसरे फुटेज में बाइक सवार दोनों आरोपी संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
संतराम भारतीय किसान यूनियन (आरा) के ग्राम सचिव थे. मंगलवार शाम पोस्टमॉर्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. उनके भाई मस्तराम की तहरीर पर पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
