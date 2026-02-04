ETV Bharat / state

बाराबंकी में शादी का दबाव बनाने पर महिला की हत्या, शादीशुदा प्रेमी गिरफ्तार; लखनऊ में युवक की हत्या में दो मौसेरे भाई गिरफ्तार

बाराबंकी में पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: Police Media Cell )

बाराबंकी : बाराबंकी के नगर कोतवाली के खजूरगांव नहर पटरी के पास बीती 2 फरवरी को महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बुधवार को हत्या के आरोप में शादीशुदा प्रेमी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ नौ मुकदमें दर्ज हैं. वहीं दूसरी ओर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में किसान नेता की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. नगर कोतवाली के खजूरगांव नहर पटरी के पास बीती दो फरवरी को सुबह एक अज्ञात महिला (35) का शव मिला था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. परिजन की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, बुधवार को आरोपी राज मिश्रा उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी वर्तमान में थाना चिनहट क्षेत्र में रह रहा था. पुलिस ने आरोपी को असैनी ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला की शादी कुछ वर्ष पहले हुई थी. अनबन होने से दोनों पति-पत्नी अलग हो गए. पिछले करीब छह महीने से वह अपने बच्चों के साथ किराए का कमरा लेकर रहती थी. इस दौरान महिला के सम्बन्ध राज मिश्रा से हो गए. पूछताछ में बताया कि वह भी पहले से शादीशुदा था. इस दौरान महिला शादी का दबाव बनाने लगी. शादी से इनकार करने पर महिला उसे झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दे रही थी. जिसके बाद आरोपी ने महिला की ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी.