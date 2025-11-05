ETV Bharat / state

शादीशुदा इमाम ने असम की महिला से ऑनलाइन निकाह किया; पोल खुलने पर कर डाला मर्डर

मेरठ: जिले के जानी थाना पुलिस ने 48 दिन पहले मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझा ली है. महिला की हत्या उसके उसके पति जो मुजफ्फरनगर में इमाम है, ने अपने साथी के साथ मिलकर की थी. इमाम अपनी पत्नी को शॉपिंग के बहाने मेरठ लेकर आया और हत्या करके फरार हो गया था. पुलिस ने इमाम और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है. एसएसपी ने खुलासा करने वाली टीम 35 हजार रुपए के पुरस्कार का भी ऐलान किया है.

एसएसपी मेरठ डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि 17 सितंबर को थाना जानी क्षेत्र के सिवालखास जंगल में गंगनहर पटरी पर खेत में अज्ञात महिला का शव मिला था. वह काला बुर्का पहने हुई थी. उसके गले पर चाकू के निशान थे. तब महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी. पोस्टमार्टम के बाद हत्या की बात सामने आई. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और महिला की पहचान और हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई थी.

एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा. (Video Credit: ETV Bharat)

महिला की शिनाख्त कैसे हुई: पुलिस टीम ने आसपास के जिलों के पुलिस थानों में महिला की फोटो सर्कुलेट की. इसी बीच यह पता चला कि मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल कस्बे से 8 अक्टूबर को नईमा यासमीन नाम की महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई है. यह महिला 16 सितंबर से लापता थी. पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच की तो पाया कि गंगनहर पटरी से जो शव मिला है, वह नईमा यासमीन सैकिया पत्नी शहजाद पुत्र फारूख का था.

शहजाद मुजफ्फरनगर के चरथावल के सैद नगला में मस्जिद का इमाम है. पुलिस ने उसके बारे में जब जानकारी जुटाई तो यह बात सामने आई कि मृतका नईमा यासमीन की हत्या उसके पति शहजाद ने अपने साथी नदीम अंसारी के साथ मिलकर की थी.

आरोपी का कबूलनामा: पूछताछ में पुलिस को शहजाद ने बताया कि वह बीते लगभग 18 वर्ष से मस्जिदों में इमाम का कार्य करता है और सिर्फ 5वीं तक शिक्षित है. वह वर्तमान में ग्राम सैद नगला, थाना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर मस्जिद में इमाम के तौर पर काम करता है. उसने नईमा यासमीन से दूसरी शादी की थी.