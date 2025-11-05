शादीशुदा इमाम ने असम की महिला से ऑनलाइन निकाह किया; पोल खुलने पर कर डाला मर्डर
एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि इमाम पहले से विवाहित है. नईमा को सच्चाई पता चली तो हत्या की साजिश रची गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 8:48 AM IST
मेरठ: जिले के जानी थाना पुलिस ने 48 दिन पहले मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझा ली है. महिला की हत्या उसके उसके पति जो मुजफ्फरनगर में इमाम है, ने अपने साथी के साथ मिलकर की थी. इमाम अपनी पत्नी को शॉपिंग के बहाने मेरठ लेकर आया और हत्या करके फरार हो गया था. पुलिस ने इमाम और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है. एसएसपी ने खुलासा करने वाली टीम 35 हजार रुपए के पुरस्कार का भी ऐलान किया है.
एसएसपी मेरठ डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि 17 सितंबर को थाना जानी क्षेत्र के सिवालखास जंगल में गंगनहर पटरी पर खेत में अज्ञात महिला का शव मिला था. वह काला बुर्का पहने हुई थी. उसके गले पर चाकू के निशान थे. तब महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी. पोस्टमार्टम के बाद हत्या की बात सामने आई. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और महिला की पहचान और हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई थी.
महिला की शिनाख्त कैसे हुई: पुलिस टीम ने आसपास के जिलों के पुलिस थानों में महिला की फोटो सर्कुलेट की. इसी बीच यह पता चला कि मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल कस्बे से 8 अक्टूबर को नईमा यासमीन नाम की महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई है. यह महिला 16 सितंबर से लापता थी. पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच की तो पाया कि गंगनहर पटरी से जो शव मिला है, वह नईमा यासमीन सैकिया पत्नी शहजाद पुत्र फारूख का था.
शहजाद मुजफ्फरनगर के चरथावल के सैद नगला में मस्जिद का इमाम है. पुलिस ने उसके बारे में जब जानकारी जुटाई तो यह बात सामने आई कि मृतका नईमा यासमीन की हत्या उसके पति शहजाद ने अपने साथी नदीम अंसारी के साथ मिलकर की थी.
आरोपी का कबूलनामा: पूछताछ में पुलिस को शहजाद ने बताया कि वह बीते लगभग 18 वर्ष से मस्जिदों में इमाम का कार्य करता है और सिर्फ 5वीं तक शिक्षित है. वह वर्तमान में ग्राम सैद नगला, थाना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर मस्जिद में इमाम के तौर पर काम करता है. उसने नईमा यासमीन से दूसरी शादी की थी.
नईमा असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली पढ़ी-लिखी महिला थी, जो पहले भी कई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी थी. पहले पति से तलाक के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई और बाद में दोनों ने निकाह किया था. तब शहजाद ने खुद को कपड़ों का व्यापारी बताकर मृतका से ऑनलाइन निकाह किया था.
राज खुलने पर हत्या की प्लानिंग: एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि शहजाद पहले से विवाहित था और उसके तीन बच्चे भी हैं. नईमा यासमीन को यह सच्चाई पता चली कि शहजाद मस्जिद में इमाम है, उसका कोई घर भी नहीं है.
उसका भरण-पोषण गांव के लोग करते हैं, तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. इस मामले में यह बात भी सामने आई कि नईमा यासमीन द्वारा शहजाद पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने और उसकी पहली पत्नी से मिलने पर रोक लगाने के कारण शहजाद ने उसे रास्ते से हटाने का निर्णय लिया था.
इसके बाद शहजाद ने अपने एक साथी नदीम को 12 हजार रुपए देने की बात कही. नदीम दर्जी का काम करता है. 16 सितंबर को दोनों ने नईमा यासमीन को बाजार चलने के बहाने बुलाया, फिर उसके जूस में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दिया.
गला काटकर की थी हत्या: जब वह आधी बेहोशी की हालत में पहुंची तो उसे गंगनहर पटरी सिवालखास के पास खेत में ले जाकर नदीम ने रस्सी से गला कस दिया और उसे मार डाला. वहीं, शहजाद ने छूरी से अपनी बीवी की नईमा का गला काटकर हत्या कर दी.
एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि यह मामला पूरी तरह से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से हत्या का पर्दाफाश किया गया है. इसलिए खुलासा करने वाली टीम को नगद ईनाम घोषित किया गया है.
