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बंद कमरे में मिला पति-पत्नी का शव, दो साल पहले नाता प्रथा के तहत हुई थी शादी

मौके से 10 माह की मासूम बच्ची भी मिली है. बच्ची को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

हनीफ और उसकी पत्नी रोशन
हनीफ और उसकी पत्नी रोशन (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2026 at 11:45 AM IST

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बूंदी : शहर के ब्रह्मपुरी इलाके में रविवार सुबह एक बंद कमरे से पति-पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. घर के भीतर 10 माह की मासूम बच्ची के मिलने से मामला और भी संवेदनशील हो गया. पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मौके पर पहुंची एमओबी टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस प्रथम दृष्टया घटना को पारिवारिक विवाद और गृह क्लेश से जोड़कर देख रही है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.

पुलिस उपाधीक्षक अनिल जोशी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. कमरे में करीब 40 वर्षीय हनीफ और उसकी पत्नी रोशन के शव मिले. डीएसपी के अनुसार, घटनास्थल की प्रारंभिक परिस्थितियां आत्महत्या की ओर संकेत कर रही हैं. वहीं, मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है. मौके से 10 माह की मासूम बच्ची भी मिली है. बच्ची को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.

पुलिस उपाधीक्षक अनिल जोशी (ETV Bharat Bundi)

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घटना की सूचना फैलते ही ब्रह्मपुरी इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ शुरू की. जिस मकान में दंपती के शव मिले, उसके निचले हिस्से में मृतक की मां रहती है. ऐसे में पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना से पहले घर में क्या परिस्थितियां थी और दंपती के बीच किसी तरह का विवाद हुआ था या नहीं.

कमरे में अलग-अलग हालत में मिले पति-पत्नी : रिश्ते में भतीजे अकील अंसारी का दावा है कि रोशन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका उपचार चल रहा था. घटना से एक दिन पहले ही उसे अस्पताल में दिखाकर लाया गया था. परिजनों के अनुसार, दंपती के बीच पहले भी कई बार विवाद होने की बात सामने आई थी. हनीफ ने करीब दो वर्ष पहले कैथून निवासी रोशन से नाता प्रथा के तहत विवाह किया था. दोनों की 10 माह की बेटी है. हनीफ चार भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटा था और सिलाई का काम कर परिवार का पालन-पोषण करता था.

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विवाद और हमले की आशंका भी जांच के घेरे में : घटना के बाद पड़ोसियों और परिजनों से मिली जानकारी में दंपती के बीच अक्सर विवाद होने की बात सामने आई है. परिवार को आशंका है कि महिला ने पति पर हमला किया होगा. कोतवाली थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सामूहिक आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.

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