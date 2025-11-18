ETV Bharat / state

आर्थिक जरूरत नहीं होने पर शादीशुदा बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं, हाईकोर्ट का आदेश

जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश ( सांकेतिक तस्वीर )