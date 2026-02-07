ETV Bharat / state

उत्तराखंड में रिश्तों को शर्मशार करने वाली घटना, विवाहित बेटी ने पिता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, मुकदमा दर्ज

उधम सिंह नगर के बाजपुर में शादीशुदा बेटी ने अपने पिता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है.

DAUGHTER ACCUSED HER FATHER
विवाहित बेटी ने पिता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 7, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बाजपुर: उधम सिंह नगर के बाजपुर में रिश्तों को शर्मशार करने का मामला सामने आया है. जहां पर एक विवाहित बेटी ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने दावा किया है कि इसके पास घटना का वीडियो भी है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.

बाजपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक विवाहिता बेटी ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है. कोतवाली पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.

पुलिस को सौंपी गई तहरीर में एक महिला ने बताया कि उसका पिता उस पर गलत नीयत रखता है. 2024 और उससे पूर्व में उसका पिता क्षेत्र स्थित ब्यूटी पार्लर में आया और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए छेड़छाड़ करने लगा. पीड़िता ने बताया कि घटना का वीडियो भी उसके पास है. उस समय लोकलाज के भय से उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया.

आठ माह पूर्व उसका विवाह हो गया है. अब पिता उसके पति के मोबाइल फोन कर मायके आने का दबाव बना रहे हैं. उसने आशंका जाहिर की है कि अब वह मायके आई तो पिता फिर से वही हरकत करेंगे. उसने बताया कि उसकी सौतेली मां भी पिता का पक्ष रखती है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बाजपुर कोतवाली के कोतवाल नरेश चौहान ने बताया कि मामले में महिला की तहरीर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

एक लाख की स्मैक के साथ महिला नशा तस्कर गिरफ्तार: नशे के खिलाफ उधम सिंह नगर पुलिस को सफलता मिली है. एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे अभियान में सितारगंज पुलिस ने 11.80 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. 6 फरवरी को कोतवाली पुलिस ग्राम पिपलिया शक्तिफॉर्म क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाए हुई थी. इस दौरान पुलिस ने परचून की दुकान से एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया. तलाशी के दौरान टीम को उक्त महिला से 11.80 ग्राम स्मैक बरामद हुई. साथ ही स्मैक की बिक्री कर 5700 रुपये भी बरामद हुए हैं. बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस ने आरोपी महिला सीमा कौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

बेटी ने पिता पर लगाया आरोप
बेटी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया
DAUGHTER ACCUSED HIM OF MOLESTATION
MOLESTING MARRIED DAUGHTER
DAUGHTER ACCUSED HER FATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.