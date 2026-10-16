हाईकोर्ट ने कहा- शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकते, नौकरी का दावा खारिज करने का आदेश रद्द
कोर्ट ने याची के दावे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया. साथ ही आठ सप्ताह के भीतर आदेश पारित करने को कहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:51 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बेटी को केवल शादीशुदा होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. हालांकि, इससे नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता. संबंधित विभाग को शैक्षिक योग्यता, परिवार की आर्थिक स्थिति, आश्रित होने और पद की उपलब्धता सहित अन्य शर्तों के आधार पर निर्णय लेना होगा.
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सहारनपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 14 नवंबर 2024 के आदेश को रद्द करते हुए याची मनीषा त्यागी के दावे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर कारण सहित नया आदेश पारित करने को कहा है.
मनीषा के पिता धर्मवीर सिंह प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे. 14 मई 2015 को सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई. मनीषा ने 17 मई 2016 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था. विभाग ने पांच सितंबर 2016 को उन्हें शादीशुदा बेटी होने और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करने के आधार पर अयोग्य बताते हुए दावा खारिज कर दिया था.
मनीषा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. इससे पहले भी कोर्ट ने 10 मई 2024 को उनका दावा नए सिरे से देखने का निर्देश दिया था. इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने फिर उनका दावा खारिज कर दिया. इस आदेश को मनीषा ने दोबारा चुनौती दी.
हाईकोर्ट ने कहा कि विमला श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ पहले ही नियमों से शादीशुदा बेटी को बाहर रखने के प्रावधान को असंवैधानिक ठहरा चुकी है. इसके बाद राज्य सरकार ने 12 नवंबर 2021 को नियमों से 'अविवाहित' शब्द हटा दिया था.
कोर्ट ने यह भी कहा कि मनीषा ने पिता की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर दिया था. विभाग द्वारा उनके दावे पर निर्णय लेने में हुई देरी का नुकसान उन्हें नहीं दिया जा सकता.
हाईकोर्ट ने मामला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को वापस भेजते हुए निर्देश दिया कि मनीषा की वैवाहिक स्थिति से प्रभावित हुए बिना उनकी योग्यता, आश्रित होने, परिवार की आर्थिक स्थिति और अन्य लागू शर्तों की जांच कर आठ सप्ताह में निर्णय लिया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश से मनीषा को स्वतः नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा.
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