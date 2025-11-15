ETV Bharat / state

दो बड़े फैसले: विवाहित संतान का पिता की निजी संपत्ति पर हक नहीं, दिव्यांग प्रिंसिपल के तबादले पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की कमाई से बनी निजी संपत्ति पर विवाहित संतान का कानूनी स्वामित्व नहीं बनता है.

Rajasthan High court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में कहा है कि विवाहित या वयस्क संतान का उसके पिता की स्वअर्जित संपत्ति में कोई हक नहीं है. पिता की निजी संपत्ति में बेटा उनकी मंजूरी से ही रह सकता है और पिता के कहने पर उसे संपत्ति को खाली करना होगा. अदालत ने कहा कि बेटे को संपत्ति पर कब्जा पिता ने स्नेहवश दिया था, यह किसी कानूनी अधिकार के तौर पर नहीं दिया गया. वहीं अदालत ने निचली कोर्ट व अपीलीय कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पिता के खिलाफ मुकदमा कर उन्हें परेशान करने वाले बेटे पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने अपील को भी खारिज कर दिया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश रितेश खत्री की अपील पर दिए.

इसलिए लगाया हर्जाना: अदालत ने कहा कि अपीलार्थी पर लगाई गई हर्जाना राशि एक पिता के इस मुकदमे को लड़ने में झेली गई पीड़ा व उत्पीड़न की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है. लेकिन यह भविष्य के लिए एक उदाहरण साबित होगा, ताकि इस तरह के मुकदमों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से आगे जारी नहीं रखा जाए. अदालत ने कहा कि ऐसा मुकदमा पिता-पुत्र के पवित्र रिश्ते पर कलंक है और समाज के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है. अदालत ने निचली कोर्ट के आदेशों और रिकॉर्ड से पाया कि मकान पिता ने अपने निजी धन से खरीदा था. वह संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं रहा. ऐसे में संपत्ति पर बेटे का कब्जा केवल पिता की मंजूरी पर आधारित था. इसे कोई कानूनी मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं मान सकते. अदालत ने कहा कि बचपन से किसी संपत्ति में रहना या वयस्क होने पर पिता द्वारा उसे रहने की अनुमति देना, कानूनी स्वामित्व नहीं बनाता है.

पढ़ें: हाईकोर्ट से राहत : तीसरी संतान के कारण एसीपी का लाभ वापस लेने और रिकवरी करने के आदेश पर रोक

प्रिंसिपल के तबादले पर लगाई रोक: राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने तबादला नीति का पालन किए बिना प्रिंसिपल का तबादला दूरस्थ स्थान पर करने के विभाग के गत 22 सितंबर के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश कमलेश कुमार मीना की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने बताया कि शिक्षा विभाग ने बिना विकल्प मांगे ही अपीलार्थी का तबादला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठिकरवास कलां, राजसमंद कर दिया. इसे अधिकरण में चुनौती देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग ने तबादला आदेश जारी करते समय ट्रांसफर पॉलिसी का पालन नहीं किया है.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट: विधवा चिकित्सक के तबादले और हेल्थ इंस्पेक्टर की सेवानिवृत्ति पर रोक

'बिना सहमति दिव्यांग कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं हो सकता': अधिवक्ता ने बताया कि अपीलार्थी 40 फीसदी निशक्तजन है और नियमों व तबादला नीति के अनुसार दिव्यांग कर्मचारी का ट्रांसफर उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता. यदि प्रशासनिक तौर पर तबादला जरूरी हो, तो भी संबंधित कर्मचारी से उसकी सहमति वाली जगह के विकल्प मांगे जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने मनमाने तौर पर अपीलार्थी का ट्रांसफर किया है. वहीं इससे स्कूल का शिक्षण कार्य व व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

TAGGED:

राजस्थान हाईकोर्ट
MARRIED CHILDREN PROPERTY RIGHTS
PERSONAL PROPERTY OF FATHER CASE
TRANSFER OF DISABLED PRINCIPAL CASE
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

अंता उप चुनाव: भाजपा के दिग्गज भी नहीं जिता पाए सीट, एक्सपर्ट ने गिनाए हार के ये कारण

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक आने से आधे घंटे पहले शरीर में क्या होता है? अगर नहीं पता, तो जान लें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.