देवउठनी से शुरू होंगे शादी- विवाह, अगले साल तक 66 मुहूर्त, 15 जुलाई 2026 के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं

कोटा: शादी की तैयारी के पहले विवाह की तारीख तय होती है, जिसमें पंचांग के आधार पर चौघड़िया और स्थिर लग्न देखकर यह तिथि (शुभ मुहूर्त) तय की जाती है. आने वाले दिनों में देवउठनी ग्यारस 1 नवंबर को है और इस दिन से ही शहनाइयां बजने लगेंगी. कोटा ही नहीं पूरे संभाग में देवउठनी ग्यारस से नवंबर व दिसंबर माह तक 1000 के आसपास विवाह समारोह होंगे. इनके लिए तैयारी भी लोग कर रहे हैं.

भारत संस्कृत परिषद (विहिप) राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिर्विद् डॉ. लखन शर्मा ने बताया कि इस साल 2025 में नवंबर और दिसंबर में 18 मुहूर्त हैं. वहीं, अगले साल देवउठनी तक 66 मुहूर्त विवाह के आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देवउठनी के बाद जैसे इस साल विवाह हो रहे हैं, वैसे साल 2026 में नहीं होंगे. साल 2026 में 15 जुलाई के बाद अगले साल 23 जनवरी 2027 तक शुभ मुहूर्त नहीं हैं. साल 2025 में जहां कुल 75 वैवाहिक मुहूर्त थे, इस बार 9 कम हैं. डॉ. शर्मा के अनुसार 1 नवंबर 2025 को आने वाली देवउठनी से शादियों की शुरुआत होगी. अगले साल 20 नवंबर 2026 को देवउठनी तक 219 दिन तक 6 अलग-अलग अंतराल में विवाह के मुहूर्त नहीं हैं, जबकि 146 दिन में 66 शुभ मुहूर्त आ रहे हैं.

डॉ. शर्मा ने बताया कि 1 नवंबर 2026 को सुबह 9:17 से 23 जनवरी 2027 को शाम 6:27 तक शुभ मुहूर्त नहीं हैं. इसका कारण सिंह राशि में गुरु अल्प समय के लिए आ रहा है. ऐसे में इस समय अवधि में विवाह निषेध रहेंगे. इसका पंचांग में सूत्र 'अग्रे मघादि पंचपादत्वादभावः 'मघादिपञ्चपादेषु गुरु सर्वत्र निन्दित:' दिया है. इसका मतलब है कि इसी बीच 21 नवंबर 2027 को देवउठनी ग्यारस आ रही है. ऐसे में उसके आसपास भी विवाह समारोह के शुभ मुहूर्त नहीं हैं.

पांच की जगह 6 बार होगी विवाह निषेध अवधि: डॉ. शर्मा ने बताया कि साल में हमेशा पांच बार विवाह निषेध अवधि आती है, जिनमें मलमास, खरमास, गुरु व शुक्र तारा अस्त और चातुर्मास शामिल हैं, लेकिन साल 2026 में इस बार वक्री गुरु पञ्चपाद सिंहस्थ अवधि आ रही है. इसके चलते साल में छह बार विवाह निषेध की अवधि आ रही है. वहीं, साल 2026 में देवउठनी ग्यारस से शुरू होने वाले विवाह निषेध रहेंगे. 23 जनवरी 2027 तक कोई विवाह नहीं होगा. यह निषेधावधि शुरू होने के पहले चातुर्मास 25 जुलाई और गुरु तारा 15 जुलाई को अस्त होने की अवधि भी आ रही है. ऐसे में 15 जुलाई 2026 से ही 23 जनवरी 2027 तक विवाह के मुहूर्त नहीं हैं.