ETV Bharat / state

देवउठनी से शुरू होंगे शादी- विवाह, अगले साल तक 66 मुहूर्त, 15 जुलाई 2026 के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं

इस साल 2025 में नवंबर और दिसंबर में 18 मुहूर्त हैं, वहीं अगले साल देवउठनी तक 66 मुहूर्त विवाह के आ रहे हैं.

Devuthani Ekadashi
ज्योतिर्विद् डॉ. लखन शर्मा (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 4:39 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: शादी की तैयारी के पहले विवाह की तारीख तय होती है, जिसमें पंचांग के आधार पर चौघड़िया और स्थिर लग्न देखकर यह तिथि (शुभ मुहूर्त) तय की जाती है. आने वाले दिनों में देवउठनी ग्यारस 1 नवंबर को है और इस दिन से ही शहनाइयां बजने लगेंगी. कोटा ही नहीं पूरे संभाग में देवउठनी ग्यारस से नवंबर व दिसंबर माह तक 1000 के आसपास विवाह समारोह होंगे. इनके लिए तैयारी भी लोग कर रहे हैं.

भारत संस्कृत परिषद (विहिप) राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिर्विद् डॉ. लखन शर्मा ने बताया कि इस साल 2025 में नवंबर और दिसंबर में 18 मुहूर्त हैं. वहीं, अगले साल देवउठनी तक 66 मुहूर्त विवाह के आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देवउठनी के बाद जैसे इस साल विवाह हो रहे हैं, वैसे साल 2026 में नहीं होंगे. साल 2026 में 15 जुलाई के बाद अगले साल 23 जनवरी 2027 तक शुभ मुहूर्त नहीं हैं. साल 2025 में जहां कुल 75 वैवाहिक मुहूर्त थे, इस बार 9 कम हैं. डॉ. शर्मा के अनुसार 1 नवंबर 2025 को आने वाली देवउठनी से शादियों की शुरुआत होगी. अगले साल 20 नवंबर 2026 को देवउठनी तक 219 दिन तक 6 अलग-अलग अंतराल में विवाह के मुहूर्त नहीं हैं, जबकि 146 दिन में 66 शुभ मुहूर्त आ रहे हैं.

पढ़ें: एक नवंबर से फिर बजेंगी शहनाई, जाने इस साल के शुभ विवाह मुहूर्त

डॉ. शर्मा ने बताया कि 1 नवंबर 2026 को सुबह 9:17 से 23 जनवरी 2027 को शाम 6:27 तक शुभ मुहूर्त नहीं हैं. इसका कारण सिंह राशि में गुरु अल्प समय के लिए आ रहा है. ऐसे में इस समय अवधि में विवाह निषेध रहेंगे. इसका पंचांग में सूत्र 'अग्रे मघादि पंचपादत्वादभावः 'मघादिपञ्चपादेषु गुरु सर्वत्र निन्दित:' दिया है. इसका मतलब है कि इसी बीच 21 नवंबर 2027 को देवउठनी ग्यारस आ रही है. ऐसे में उसके आसपास भी विवाह समारोह के शुभ मुहूर्त नहीं हैं.

पांच की जगह 6 बार होगी विवाह निषेध अवधि: डॉ. शर्मा ने बताया कि साल में हमेशा पांच बार विवाह निषेध अवधि आती है, जिनमें मलमास, खरमास, गुरु व शुक्र तारा अस्त और चातुर्मास शामिल हैं, लेकिन साल 2026 में इस बार वक्री गुरु पञ्चपाद सिंहस्थ अवधि आ रही है. इसके चलते साल में छह बार विवाह निषेध की अवधि आ रही है. वहीं, साल 2026 में देवउठनी ग्यारस से शुरू होने वाले विवाह निषेध रहेंगे. 23 जनवरी 2027 तक कोई विवाह नहीं होगा. यह निषेधावधि शुरू होने के पहले चातुर्मास 25 जुलाई और गुरु तारा 15 जुलाई को अस्त होने की अवधि भी आ रही है. ऐसे में 15 जुलाई 2026 से ही 23 जनवरी 2027 तक विवाह के मुहूर्त नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: बूंदी में दूल्हा-दुल्हन ने लिया अंगदान का संकल्प, परिवार के अन्य सदस्य भी करेंगे नेत्रदान

इस तरह से तय होता है शादी-विवाह का शुभ मुहूर्त: ज्योतिर्विद् डॉ. लखन ने बताया कि भारतीय ज्योतिष विद्या के अनुसार विवाह संस्कार के लिए मुहूर्त निकालने के लिए लता, पात, युति, वेध, जामित्र, बुध-पञ्चक, एकार्गल, क्रान्तिसाम्य, उपग्रह, दग्धातिथि इन दस दोषों पर विचार किया जाता है. इन दस दोषरहित स्थिति के मुहूर्त को दस रेखा सावा माना गया है. इसी के साथ मुहूर्त निर्णय में भावी युगल के लिए उनकी राशियों से त्रिबल शुद्धि मुहूर्त तय होता है. इस त्रिबल शुद्धि (चन्द्र, सूर्य व गुरुबल) से ज्योतिष विद्या यह तय करती है कि इस युगल के लिए यह मुहूर्त उपयुक्त रहेगा या फिर नहीं. नक्षत्रों की दृष्टि से ग्यारह नक्षत्रों को विवाह में उपयोग लेने वाला माना गया है. इन नक्षत्रों में रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद और रेवती हैं.

अगले एक साल में इन छह अवधियों में नहीं होंगे वैवाहिक संस्कार

  • शुक्रतारा अस्त व मलमास - 8 दिसंबर 2025 से 4 फरवरी 2026 (धनु राशि में सूर्य आने पर मलमास शुरू हो जाता है).
  • होलाष्टक - 24 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक.
  • खरमास अवधि - 14 मार्च 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक. (मीन राशि में सूर्य आ जाने के चलते एक माह तक खरमास रहता है.)
  • गुरु अस्त - 15 जुलाई से 15 अगस्त तक.
  • चातुर्मास अवधि- देवशयनी एकादशी से 25 जुलाई 2026 से प्रबोधिनी 21 नवंबर 2026 तक.
  • वक्री गुरु पञ्चपाद सिंहस्थ अवधि- 1 नवंबर 2026 से 23 जनवरी 2027 तक.

यह रहेंगे देवउठनी 2025 से देवउठनी 2026 तक के वैवाहिक सावे

  • नवम्बर 2025 में 14 विवाह मुहूर्त (2, 3, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 व 30 )
  • दिसम्बर 2025 में 4 विवाह मुर्हूत (1,4, 5, व 6)
  • जनवरी 2026 के पूरे महीने में कोई विवाह मुहूर्त नहीं है, क्योंकि 4 फरवरी 2026 तक शुक्रतारा अस्त रहेगा.
  • फरवरी 2026 में 11 विवाह मुर्हूत. ( 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 20 व 21)
  • मार्च 2026 में 8 शुभ मुहूर्त हैं. (3,4,7,8,9,11 व 12)
  • अप्रैल 2026 में 9 मुर्हूत हैं. (15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 व 30)
  • मई 2026 में 8 मुर्हूत हैं. (1, 3, 5, 6, 7, 8, 13 व 14)
  • जून 2026 में 8 मुर्हूत हैं. (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 व 29)
  • जुलाई 2026 में 4 मुर्हूत हैं. (1, 6, 7 व 11)

TAGGED:

MARRIAGE CEREMONIES
विवाह मुहूर्त
पंचांग कैलेंडर 2025
2026 में शादी के मुहुर्त
DEVUTHANI EKADASHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इन राज्यों में आज से शुरू हो रहा SIR का दूसरा फेज, विपक्षी नेताओं के हमले शुरू

चक्रवात मोंथा: तूफान, भारी बारिश के चलते दर्जनों ट्रेनें रद्द, फ्लाइट के लिए एडवाइजरी जारी

टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस तलाशेगी कुशल वक्ता व प्रवक्ता, अगले माह होगा आगाज

पुष्कर मेला 2025: दो रुपये की मजदूरी से राष्ट्रपति पदक तक, जानिए एक साधारण नगाड़ा वादक की असाधारण यात्रा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.